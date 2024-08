Albert Palacio, portavoz del sindicato USPAC: "Nuestra obligación es defender a los mossos que hoy están en la calle persiguiendo delitos"

La huida de Puigdemont ya cuenta con tres mossos detenidos. Los tres agentes están acusados de haberle prestado ayuda al expresident para fugarse después de su mitin el día de la investidura. En el programa Espejo Público hemos hablado con Albert Palacio, mosso d'Esquadra portavoz del sindicato USPAC.

Entrevista en Espejo Público

El agente cree que los mossos implicados en la huida actuaron en solitario y no contaron con la ayuda de ningún miembro de la cúpula. "Mi opinión es que fue todo un poco sobre la marcha". Albert cree que los mossos no contaban con información, que era posible saber que la mayoría del tiempo estarían en el parque de la ciudadela, pero no la llegada y la salida.

El despiste de la americana y el juego de las gorras

Además, Albert recalca que cree que la persona que se sube en el supuesto coche de la huida no es Puigdemont. "Yo lo que veo es una persona con la americana de Puigdemont pero que no es Puigdemont". Él atribuye esta posible confusión al "efecto túnel" y a como la gente se queda con un color, en este caso el de la americana. "Creo que la gente vio que entraba una persona con la americana de Puigdemont", concluye diciendo que cree que fue otra persona la que se pudo la americana del expresident.

Después de ver las imágenes se ha podido comprobar que había varias personas que portaban una gorra azul y eran los encargados de ayudar a Puigdemont a llegar y a salir a su destino. "Eran los que formaban el séquito del president Puigdemont"

Cúpula política

Albert defiende la independencia de su sindicato y pide "exigimos la dimisión de la cúpula política y el cese inmediato de toda la cúpula policial de mossos". Asegura que su obligación es defender de las críticas a los mossos que están en las calles persiguiendo delitos. Con la entrada del próximo gobierno la dimisión no será posible pero siguen exigiendo que se demuestre que estarán al frente de los mossos como corresponde.

El agente declara que no entienden cómo es posible que a un mosso de calle por faltas mínimas se abran expedientes disciplinarios, pero a la cúpula policial "se vayan de rositas". "Esperemos que con la nueva consejera esto cambie... esperemos que si te equivocas también tengas que asumir tus consecuencias, no solo la tropa, no solo la base sea la que esté expuesto a expedientes disciplinarios".

"Yo he tenido que hacer declaraciones a asuntos internos por haber hablado como portavoz de sindicato"

Albert Palacio termina la entrevista reclamando la separación de política y cuerpos de seguridad del Estado. "Que nos dejen tranquilos, que nos dejen hacer nuestro trabajo y que no se inmiscuyan", y que pese a que no se haya podido producir la dimisión están contentos porque creen que "se ha ido la peor cúpula de interior de los últimos años".