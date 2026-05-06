Primeras imágenes de la evacuación de tres contagiados con hantavirus desde Cabo Verde a Países Bajos

Este miércoles ha sido crucial en la toma de decisiones respecto al brote de hantavirus en el crucero de lujo MV Hondius, que se encuentra fondeado en las costas de Praia, capital de Cabo Verde. Tras el octavo positivo del virus y la confirmación de que se trata de la variante 'Andes', la OMS ha anunciado que tres pacientes sospechosos de hantavirus serán evacuados en aviones ambulancia desde el aeropuerto de Praia a Países Bajos, donde serán atendidos.

Según ha indicado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus en X, la evacuación y el traslado ha contado con la coordinación de la OMS, la naviera y las autoridades nacionales de Cabo Verde, el Reino Unido, España y los Países Bajos. Por el momento, la OMS continúa trabajando con los operadores del barco para monitorear de cerca la salud de los pasajeros y la tripulación, "colaborando con los países para apoyar el seguimiento médico adecuado y la evacuación cuando sea necesario", ha añadido el director general.

La OMS mantiene que el riesgo es bajo

Tedros también señala que se está monitoreando y siguiendo de cerca tanto a los pasajeros a bordo y a aquellos que ya han desembarcado, en colaboración con los operadores del barco y las autoridades sanitarias nacionales. En este sentido, subraya que el riesgo general para la salud pública "sigue siendo bajo".

Por su parte, desde el Ministerio de Sanidad han informado de que uno de estos tres pasajeros es el médico del barco, que inicialmente iba a ser evacuado a las Islas Canarias. Finalmente será trasladado a Países Bajos, su país, tras presentar una mejoría en su estado de salud.

Tres personas han muerto y, por el momento, hay cinco personas contagiadas. Uno de ellos se encuentra ingresado en la UCI en Sudáfrica, y otro, recién confirmado, en Zúrich, Suiza. Los otros tres pasajeros contagiados, entre los que se encuentra el médico, son los que volverán en las próximas horas a su país desde Cabo Verde en un avión medicalizado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.