¿Miente 'Big Joke'? El agente afirmó que Daniel Sancho no duerme en la cárcel de Koh Samui, pero la Policía lo ha desmentido

Daniel Sancho ha pasado ya más de 15 días encerrado en prisión preventiva en la cárcel de Koh Samui. Recientemente, 'Big Joke', el número dos de la Policía tailandesa, ha creado bastante incertidumbre precisamente sobre ese tema.

El agente afirmó en unas declaraciones a la prensa que Sancho no estaría ingresado en esa prisión de Koh Samui. Según su versión, cada día el español sería trasladado allí desde el centro penitenciario de Surat Thani, donde estaría durmiendo, para ser interrogado y poder recibir las visitas de su madre, Silvia Bronchalo.

Esta información ya ha sido totalmente desmentida. Este miércoles la Policía local ha confirmado a nuestro corresponsal en Tailandia, Adrián Foncillas, que Sancho sí se encuentra en la cárcel de Koh Samui y que siempre ha estado allí. Ahora se cree que la confusión puede haberse producido por un error de traducción.

'Big Joke' es uno de los policías más reconocidos de Tailandia. A él se le ha designado como el portavoz de la Policía en este caso, pero no se le ha encargado ninguna labor de investigación. Quien está llevando la investigación son los agentes de la comisaría de Koh Phangan. De hecho, en la rueda de prensa el subdirector de la Policía delegó en algunas preguntas y no las respondió él, según ha explicado Foncillas.

Nueva información sobre la pelea

Las autoridades tailandesas han confirmado la mañana de este miércoles que la pelea que tuvo lugar entre Sancho y Arrieta fue feroz y de mucha duración. Los agentes han asegurado que hubo un intercambio de puñetazos y que el cirujano colombiano en un momento dado intentó defenderse mordiendo en el brazo al hijo de Rodolfo Sancho, dejándole una marca muy visible.

Aún no se ha resulto la incógnita de si hubo cuchillada o no. 'Big Joke' primero lo afirmó, pero una semana después lo negó. La Policía considera que, en cualquier caso, ese dato es irrelevante, lo más relevante para ellos ahora mismo es que el asesinato fue premeditado y de eso no tienen duda.

Por eso se mantienen firmes en su posición y piden para Daniel Sancho la pena de muerte. Aunque, de momento, hasta que no se cierre la investigación del caso, el futuro del español continúa en el aire.