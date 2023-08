Rodolfo Sancho viajará pronto a Tailandia para visitar a su hijo, Daniel Sancho, en la cárcel

Mientras que la madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, se encuentra ahora mismo en Tailandia y ya ha acudido en cuatro ocasiones a la prisión de Koh Samui para visitar a su hijo, Rodolfo Sancho aún no ha dado señales de su intención de viajar al país asiático.

Pese al silencio del actor, su hermano Rodrigo Sancho ha desvelado los próximos planes del padre del presunto asesino, en unas declaraciones que realizó el pasado lunes.

Refiriéndose a los preparativos que está haciendo su hermano antes de poner rumbo a Tailandia, Rodrigo ha comentado lo siguiente: "Creo que lo estaba arreglando". Y no cree ver a Rodolfo en Madrid antes de que vaya a visitar a Daniel "porque es mucho viaje para él", aunque no lo descartado del todo. "No lo tengo muy claro", ha asegurado.

No ha podido confirmar si su hermano ya ha hablado con su hijo o no: "No sé si puede comunicarse todavía la verdad". Pero sí que ha afirmado que Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho están manteniendo un contacto estrecho.

Para terminar, ha lamentado que su madre, la abuela de Daniel Sancho, aún no ha podido hablar con su nieto y espera que pueda hacerlo pronto. Aunque ha explicado que ella ahora mismo se encuentra bien de ánimo.

Las visitas de la madre

Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, ha visitado a su hijo en la prisión de Koh Samui en cuatro ocasiones. La primera vez decidió mantener silencio y se la pudo ver muy afectada. La segunda vez, mucho mas entera, decidió hablar por primera vez a los medios en unas breves declaraciones de alrededor de minuto y medio.

La que fue actriz aseguró a los medios que Sancho "está bastante mejor, está tranquilo y le están tratando muy bien". Y afirmó que lo único que él quiere es que "se resuelva todo pronto". Aunque insistió en que "está bien dentro de lo que cabe". También insistió en preservar su intimidad y continuar con su silencio: "Yo no tengo interés en salir en televisión y os lo agradezco muchísimo, pero no soy mediática".

Este martes volvió a Koh Samui a visitar a su hijo, y ha vuelto a hablar con la prensa, esta vez de forma más breve aún. Cuando un periodista le preguntó si le gustaría trasladar algún mensaje a la familia del doctor Arrieta, ella dice que de momento lo hará de forma personal. Esto podría significar que Bronchalo tiene intención de contactar con la familia del colombiano, no se sabe si por teléfono o en persona.