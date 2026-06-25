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CASO ÁBALOS

El mensaje de Isabel Rábago a Ábalos tras sus audios desde prisión: "Meter la mano en la caja es lo que tiene ¡vergonzoso!"

Ábalos anuncia que pedirá la nulidad de la sentencia del Supremo "por incurrir en la vulneración de derechos fundamentales durante la instrucción y acabar en una condena que estaba predeterminada".

Rábago, sobre Ábalos

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Espejo Público
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José Luis Ábalos rompe su silencio y habla por primera vez de la sentencia que le impone 24 años de prisión para denunciar que "se aleja de la Justicia" y "tiene implicaciones políticas muy claras". Considera que en su caso se ha "castigado a lo político" y "premiado al delator", en referencia a Víctor de Aldama, que a su juicio "ha confesado en interés propio para alcanzar la impunidad en esta y el resto de causas, señalando solo a los políticos y protegiendo entre otros al personal de la Guardia Civil que daba soporte a su organización".

Por otro lado, el exministro de Transportes anuncia que pedirá la anulación de la sentencia. "Pediré la nulidad de la misma por la que me han condenado a 24 años de privación de libertad, por incurrir en la vulneración de derechos fundamentales durante la instrucción y acabar en una condena que estaba predeterminada".

Ábalos cree que es "una contrariedad que el Tribunal Supremo no haya protegido el principio fundamental de la presunción de inocencia". Además, asegura haber recibido "decepcionado la sentencia", Víctor Ábalos increpado e insultado en directo: "¿Os molesta? ¡Os jodéis! Voy a seguir defendiendo la inocencia de mi padre". "Es cierto que siempre tuve la intuición de que iba a haber una condena, pero no esperaba, lógicamente, esas penas tan abultadas, que creo que han llamado la atención incluso a quien tuviera inquina y deseara la mayor de las penas. Es humillante llegar esposado diariamente, con unas dificultades tremendas para nuestra defensa dadas las condiciones penitenciarias".

"Esposados van todos"

A juicio de la periodista Isabel Rábago la sentencia de Ábalos no le ha sorprendido. "Eso es lo que tiene cuando uno delinque por muchos delitos. Si tú vas sumando las penas de los delitos, es lo que tiene. Meter la mano en la caja es lo que tiene. Aprovecharte de tu cargo en un Gobierno es lo que tiene y ser el líder de una organización criminal es lo que tiene. Esposados van todos. Me parece vergonzoso".

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