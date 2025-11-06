Madre de una víctima de acoso escolar agredida a los 7 años: "Le rompieron la nariz y el colegio ni siquiera llamó a la ambulancia"

La muerte de Sandra Peña, la niña de 14 años que se quitaba la vida en Sevilla tras sufrir acoso escolar, ha revolucionado nuestro país. Miles de personas se han manifestado en contra del bullying y algunos padres de víctimas han pedido a las puertas del Congreso una ley que les ampare.

Mientras los padres luchan por proteger a sus hijos, en los colegios crece el acoso y salen a la luz nuevos casos. El último de ellos, el de una niña de 7 años agredida en su colegio de Marbella.

Según su madre, unas compañeras de clase se meten con su hija desde hace meses y han llegado a fracturarle la nariz de un golpe. "La empujaron al salir del comedor", nos cuenta, "la llamaban gorda, panchita...".

Pese a que todo ocurrió en el centro escolar, este no tomó medidas y ni siquiera llamó a la ambulancia. Fue una trabajadora del comedor la que le curó la herida.

"El colegio llamó al padre y se la entregaron ensangrentada, dijeron que tuvo un accidente", advierte, "no hicieron nada absolutamente".

Los casos de acoso escolar crecen, situando a España en el primer puesto del ranking de países con más víctimas de bullying. ¿Conseguirán sacar adelante una ley antibullying?