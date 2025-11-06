¿Tiene derecho el rey emérito a una pensión?

Hace unas horas que salió a la luz y la polémica ya está servida. Las memorias del Rey Juan Carlos, bajo el título de 'Reconciliación' se han publicado en Francia este miércoles. En este libro el rey emérito lanza una crítica a cómo se le ha tratado económicamente y afirma que es "el único español que no cobra una pensión tras casi 40 años de servicios". En Espejo público entrevistamos a Manuela Laborda, doctora en Ciencias Jurídicas y abogada, para analizar esa queja y conocer si podría o no recibir una pensión.

¿Pensión emérita?

La respuesta a nuestra pregunta es clara. Según explica la abogada Manuela Laborda, en España el sistema de seguridad social establece un sistema público de pensiones en el que "hay que aportar para después poder recibir una pensión" y en el caso del rey emérito -zanja Laborda- "no le corresponde una pensión de jubilación porque para tener acceso a una pensión de jubilación hace falta unos requisitos de cotización". No debe recibir una pensión porque en el caso de Juan Carlos I "no se cumplen esos requisitos de cotización".

Opción de cotizar

Muy diferente sería, explica Manuela Laborda, si el Rey Juan Carlos hubiera cotizado. El giro económico del emérito se produce principalmente cuando su hijo le retiró la asignación que recibía por parte de Casa Real tras salir a la luz la herencia envenenada que tenía fuera de España.

Si el emérito hubiera sido más previsor, podría haber barajado otras opciones ante la falta de pensión pública y "haber aportado a un sistema privado de pensiones" añade Laborda que insiste en que "esto se hace en el momento en el que uno está trabajando, no cuando ya la edad de jubilación está superada con creces."

