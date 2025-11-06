Antena 3 LogoAntena3
Memorias Rey emérito

¿Tiene derecho el rey emérito a una pensión?

El rey emérito se queja en sus memorias de ser "el único español que no cobra una pensión tras casi 40 años de servicios". ¿Está justificada esta queja? ¿Podría pedir una pensión de jubilación? En Espejo Público hablamos con una experta para responder a estas preguntas.

¿Tiene derecho el rey emérito a recibir una pensión?

Ana Estévez
Publicado:

Hace unas horas que salió a la luz y la polémica ya está servida. Las memorias del Rey Juan Carlos, bajo el título de 'Reconciliación' se han publicado en Francia este miércoles. En este libro el rey emérito lanza una crítica a cómo se le ha tratado económicamente y afirma que es "el único español que no cobra una pensión tras casi 40 años de servicios". En Espejo público entrevistamos a Manuela Laborda, doctora en Ciencias Jurídicas y abogada, para analizar esa queja y conocer si podría o no recibir una pensión.

¿Pensión emérita?

La respuesta a nuestra pregunta es clara. Según explica la abogada Manuela Laborda, en España el sistema de seguridad social establece un sistema público de pensiones en el que "hay que aportar para después poder recibir una pensión" y en el caso del rey emérito -zanja Laborda- "no le corresponde una pensión de jubilación porque para tener acceso a una pensión de jubilación hace falta unos requisitos de cotización". No debe recibir una pensión porque en el caso de Juan Carlos I "no se cumplen esos requisitos de cotización".

Opción de cotizar

Muy diferente sería, explica Manuela Laborda, si el Rey Juan Carlos hubiera cotizado. El giro económico del emérito se produce principalmente cuando su hijo le retiró la asignación que recibía por parte de Casa Real tras salir a la luz la herencia envenenada que tenía fuera de España.

Si el emérito hubiera sido más previsor, podría haber barajado otras opciones ante la falta de pensión pública y "haber aportado a un sistema privado de pensiones" añade Laborda que insiste en que "esto se hace en el momento en el que uno está trabajando, no cuando ya la edad de jubilación está superada con creces."

¿Tiene derecho el rey emérito a una pensión?

¿Legislatura acabada?

Paco Marhuenda, contundente ante el anuncio de Junts que bloquea al Gobierno: "Pedro Sánchez, con una mayoría artificial, compró el poder"

El Gobierno ha llegado a una situación de aparente bloqueo tras el anuncio de Junts per Catalunya. La mesa de debate de Espejo Público ha coincidido en que la legislatura no da más de sí, pero la tensión aparecía respecto a las acciones que deben seguir ahora Gobierno y oposición.

