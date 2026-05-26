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Luis Arroyo, portavoz de José Luis Rodríguez Zapatero: "Él está preocupado, se ha abierto en canal su vida entera"

El expresidente del Gobierno ha pedido aplazar su declaración ante el juez a raíz de la complejidad de las acusaciones. Una petición que llega tras descubrirse las joyas, relojes y ordenadores en su despacho y sobre la que hablamos con su portavoz.

Portavoz Zapatero

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José Luis Rodríguez Zapatero, quien fue presidente del Gobierno de España desde 2004 hasta 2011, se ha convertido en el primer presidente imputado en tiempos de democracia en España. El motivo: los indicios que ha encontrado la Unidad de Delitos Económicos de la Policía (UDEF) contra él tras una larga investigación, que le señala como presunto cabecilla de una red criminal dedicada al tráfico de influencias y al blanqueo de capitales.

Uno de los asuntos que se le imputan a Zapatero es el presunto cobro de comisiones procedente del rescate de 53 millones de euros que obtuvo la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Algo en lo que también podrían haber estado implicadas su mujer Sonsoles Espinosa y sus hijas, Laura y Alba Rodríguez, que también están siendo investigadas por la facturación sospechosa de su empresa.

En mitad del escándalo, el politólogo Luis Arroyo se ha convertido en el portavoz autorizado de Zapatero. Este se ha dedicado a defender al exgobernante, pese a que cada vez hay más pruebas en su contra. La última de ellas: el hallazgo de joyas de gran valor en el despacho de Zapatero.

Ante la complejidad de las acusaciones, Zapatero ha pedido aplazar su declaración ante el juez para los días 17 y 18 de junio. "Necesita tiempo, el abogado ha decidido aplazarlo porque el sumario son miles de páginas, errores, conjeturas, 'dimes' y 'diretes' que tiene que estudiar", nos cuenta Arroyo, "todo ello es un inmenso error, ha sido prácticamente un best-seller".

Luis Arroyo sostiene que Zapatero es inocente y que responderá ante la justicia. "No es una persona cobarde ni que se meta debajo de la cama cuando hay problemas", señala, "está preocupado porque se ha abierto en canal su vida entera, se le acusa de grandes delitos".

Pese a que cree en su inocencia, Luis Arroyo confiesa que el expresidente "tiene temor". "Es un hombre que está siendo sometido a una tensión brutal, dentro de lo que es un grandísimo error que espera que cuanto antes se justifique y se corrija ante el juez", afirma Arroyo.

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