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Carmen denuncia el abandono de las instituciones: "Mi hijo no es consciente de lo que hace y necesitamos ayuda"

El hijo de Carmen padece múltiples enfermedades mentales, que le llevan a volverse agresivo e, incluso, a agredir a sus padres. Este fue expulsado del centro en el que estaba ingresado tras varios episodios violentos y ahora sus padres deben convivir con el miedo porque no le ofrecen plaza en ningún centro especializado.

Carmen

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El hijo de Carmen tiene 26 años y padece varias enfermedades y trastornos mentales, como un trastorno bipolar, autismo o esquizofrenia, entre otros. Estas afecciones le afectan a la personalidad, especialmente volviéndole una persona agresiva y violenta.

Durante años Carmen, ocultó las agresiones que sufría por parte de su hijo, creyendo que mejoraría con tratamientos y medicación. Sin embargo, los tratamientos no parecían dar con la solución para él.

Su hijo fue expulsado en 2025 del centro en el que estaba ingresado tras protagonizar varios episodios violentos, obligándole a regresar a casa de sus padres y, con él, el temor constante por sus vidas.

"Te levantas con miedo, de ver qué va a pasar, si nos va a pegar, qué va a romper... pero cuando se les pasa es un niño estupendo, él no es consciente", nos cuenta Carmen, "ya no sabemos a dónde recurrir, solo pedimos una plaza de centro".

Ahora, Carmen denuncia el abandono de las instituciones, que no le ofrecen ayuda ni plaza para un centro especializado. No solo conviven con el dolor de sentir miedo por su hijo, sino también el de no querer abandonarlo.

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