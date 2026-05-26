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Vecina de la mujer presuntamente asesinada por su nuera en Palma de Mallorca: "Estaba la nieta en el balcón chillando"

Una mujer de 73 años ha muerto en su casa de Palma de Mallorca, presuntamente a manos de su nuera, con la que convivía y discutía a menudo.

Vecina de la víctima de Palma de Mallorca

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Una tragedia familiar ha sacudido Palma de Mallorca. Allí, una mujer de 73 años ha fallecido, presuntamente a manos de su nuera, de 36 años, con la que vivía desde hace años.

Según las primeras investigaciones, ambas habrían discutido aquel día. La nuera le habría propinado varios golpes a su suegra, hasta causarle la muerte. Algo que, según ella, hizo en defensa propia después de que esta la amenazara con un cuchillo.

Era el hijo de la víctima el que avisó a las autoridades cuando se encontró el cadáver en casa. Este llevaba apenas un año de relación con la presunta asesina.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Cristina, una vecina de la víctima, que vio cómo la nieta chillaba en el balcón pidiendo ayuda. "Era una bellísima persona", asegura.

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