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Luis Arroyo: "Si al Fiscal General del Estado se le ha condenado sin ninguna prueba, Zapatero tiene motivos para estar preocupado"
Hablamos con el portavoz de José Luis Rodríguez Zapatero, que defiende firmemente su inocencia y pone en entredicho la condena de Álvaro García Ortiz, exfiscal General del Estado, por revelación de secretos.
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José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, se ha convertido en el primer presidente en democracia imputado de nuestro país. Todo ha ocurrido tras una larga investigación de la UDEF, que le señala como el cabecilla de una presunta red criminal dedicada al tráfico de influencias y al blanqueo de capitales.
El expresidente ha pedido el aplazamiento de su declaración ante la complejidad de las acusaciones. Una decisión que, según el portavoz de Zapatero, Luis Arroyo, se debe a que su abogado necesita tiempo para estudiar lo que consideran "un inmenso error lleno de conjeturas, 'diles' y 'diretes'".
Arroyo advierte que, pese a que confían en poder justificar cada una de las acusaciones ante un juez, el expresidente "está preocupado". Una preocupación que se extiende a su familia, ya que su mujer Sonsoles Espinosa y sus hijas también aparecen en el sumario.
Según el portavoz de Zapatero, el temor del expresidente aumenta ante un historial reciente de condenas que ellos consideran injustos. "Al Fiscal General del Estado se le ha condenado sin ninguna prueba", afirma Luis Arroyo, refiriéndose a la condena de Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, "si esto ha sucedido, creo que el presidente tiene motivos para estar preocupado".
La petición de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido admitido por el juez, que ha aplazado su declaración al 17 y 18 de junio. Una declaración que será clave para determinar el futuro del expresidente.
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