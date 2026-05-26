Suplantan la identidad de Sonsoles Ónega para promover inversiones fraudulentas que supuestamente recomendaba su padre

La tecnología actual es capaz de suplantar identidades, algo que se ha convertido en un auténtico filón para los estafadores. Estos utilizan la imagen de famosos para promocionar productos o inversiones y quedarse con el dinero de los que deciden confiar.

Sonsoles Ónega ha sido una de las famosas suplantadas. Su nombre aparece en una entrevista falsa junto a Jordi Évole en la que promociona unas inversiones que, según el texto, su propio padre, Fernando Ónega, habría puesto en práctica y recomendaba.

Una estafa que no solo indigna profundamente a Sonsoles por el hecho de que utilicen su imagen, sino que además utilizan el nombre de su padre. ¡Dale al play para evitar que te engañen y enterarte de todo!

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