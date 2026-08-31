Noelia “lo hace todo bien”: consigue su ansiada máquina de coser en el primer panel, ¡500 euros y tres gajos maravillosos!

Noelia ha comenzado a jugar este panel, ya que ha sido quien ha resuelto la primera prueba de velocidad y ¡también ha sido ella quien ha resuelto este! Así que, Patri y Víctor no han podido ni intentarlo. La concursante tenía 350 euros y el panel claro, sin embargo, ha querido tirar una última vez: “Una tiradita más para ver si llego a la ola”, ha dicho y… ¡así ha sido!

Noelia ha explicado en su presentación que quería una nueva máquina de coser que costaba 500 euros y ha sido… ¡dicho y hecho! La concursante ha conseguido los 500 euros en el primer panel normal de La ruleta de la suerte.

En su última tirada, la concursante del atril amarillo ha caído en el gajo de 50 euros, y tras optar por la ‘L’, que justo estaba tres veces, ha conseguido esos 500 euros que tanto quería. Así que, Noelia ha resuelto el panel sin problemas y, no solo se ha llevado la máquina de coser, sino que ha conseguido tres gajos maravillosos: ‘Me lo quedo’, ‘Todas las vocales’ y ‘Comodín’. “Tú estás haciendo todo bien”, la ha felicitado Jorge Fernández al hilo de la frase del panel. ¡No te pierdas el vídeo de arriba!

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