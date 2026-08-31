Esta tarde, el hermano de Adolfo Suárez y una exclusiva inesperada arrancarán la quinta temporada de Y ahora Sonsoles

Adolfo Suárez marcó un antes y un después en la política de nuestro país. Su gobierno fue el primero de la era postfranquista y aún hoy se recuerda como uno de los episodios más trascendentales de la democracia como la conocemos hoy.

Sin embargo, Adolfo Suárez no era solo un presidente. También era un hijo, un marido, un padre y un hermano. En concreto el hermano de Chema Suárez, su mano derecha en lo profesional y en lo personal.

Chema nace 14 años después que Adolfo. Entre ellos había otros tres hermanos, pero nada les impidió sentir la química especial que siempre tuvieron. Hoy, 50 años después de su elección como presidente, el hermano de Adolfo Suárez le recuerda dentro y fuera de la política.

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