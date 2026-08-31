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A partir de las 17:00

Esta tarde, el hermano de Adolfo Suárez y una exclusiva inesperada arrancarán la quinta temporada de Y ahora Sonsoles

José María Suárez, el hermano menor de Adolfo Suárez, conoce la faceta más personal del que fue el presidente de la reconstrucción de la democracia. Hoy, nos cuenta cómo era Suárez más allá de la política. Además, desvelamos una exclusiva que lo cambiará todo.

Sonsoles Ónega

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Adolfo Suárez marcó un antes y un después en la política de nuestro país. Su gobierno fue el primero de la era postfranquista y aún hoy se recuerda como uno de los episodios más trascendentales de la democracia como la conocemos hoy.

Sin embargo, Adolfo Suárez no era solo un presidente. También era un hijo, un marido, un padre y un hermano. En concreto el hermano de Chema Suárez, su mano derecha en lo profesional y en lo personal.

Chema nace 14 años después que Adolfo. Entre ellos había otros tres hermanos, pero nada les impidió sentir la química especial que siempre tuvieron. Hoy, 50 años después de su elección como presidente, el hermano de Adolfo Suárez le recuerda dentro y fuera de la política.

Además, el primer programa de la quinta temporada de Y ahora Sonsoles llega con una exclusiva muy especial que lo cambiará todo. ¡No te pierdas este arranque de temporada tan esperado, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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