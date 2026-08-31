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Adelfa Calvo es Dolores en A la deriva: “Tengo un abanico interpretativo interesante”

La actriz nos ha contado en exclusiva algunos detalles de su personaje en A la deriva y nos ha quedado claro que Dolores es una mujer ¡con mucho carácter!

Adelfa Calvo en A la deriva

Adelfa Calvo es Dolores en A la deriva: “Tengo un abanico interpretativo interesante y por eso me gustó el personaje”

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A la deriva, la nueva serie de atresplayer que se estrena el 20 de septiembre, está a la vuelta de la esquina, así que, ha llegado el momento de empezar a conocer un poquito mejor a algunos de sus personajes.

Adelfa Calvo es la actriz que interpreta a Dolores, la madre de uno de los protagonistas: Héctor, interpretado por Daniel Grao. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con ella y de escuchar de primera mano cómo ve Adelfa Calvo a su personaje.

“Es una mujer que ha tenido un pasado complicado, que se ha hecho a sí misma”, ha comenzado explicando la actriz, dejando claro el poderío de este personaje. También ha admitido que es una mujer “machista” e “impetuosa”.

Sin embargo, la intérprete ha confesado que le resulta mucho más motivador interpretar a un personaje tan retorcido. Y ha asegurado que Dolores es una mujer “con muchos dobleces”, lo que hace que suponga un reto mucho más fascinante para la actriz.

Por otro lado, nos ha dado algunos detalles sobre su relación con su hijo Héctor: “Como buena madre estoy intentando taparle muchas cosas”, nos ha explicado, dejando caer lo complicado que va a ser también el personaje de Daniel Grao.

Además, nos ha dado alguna pista sobre su relación con Lucía, el personaje de Paula Echevarría: “Como actriz me da mucho juego”, ha reconocido, ya que sus personajes van a estar muy enfrentados a lo largo de la serie. Eso sí, como todos, Dolores también tiene un punto débil, en este caso caso, es su nieto.

¡Descubre más sobre el personaje de Adelfa Calvo en el vídeo de arriba y a partir del 20 de septiembre en atresplayer!

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