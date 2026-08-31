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Esta noche, Alya se enfrenta a una operación a vida o muerte para salvar a Mine y a su bebé

Alya y Cihan viven momentos de máxima tensión en el hospital. El bebé de Mine sigue con vida, pero el fuerte traumatismo provoca un grave desprendimiento de placenta y obliga a los médicos a intervenir de urgencia.

Esta noche, Alya se enfrenta a una operación a vida o muerte para salvar a Mine y a su bebé

Esta noche, Alya se enfrenta a una operación a vida o muerte para salvar a Mine y a su bebé

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Alya explica a Cihan que la ecografía muestra que, debido al traumatismo, la placenta se ha desprendido de la pared uterina. Mine necesita una operación de urgencia para intentar detener la hemorragia y salvar al bebé.

Cihan no duda: “Lo que haga falta”. Alya sabe que el riesgo es muy alto, pero está dispuesta a hacer todo lo posible para que el bebé sobreviva.

La médica consigue explicarle que, si logra reparar la placenta y controlar la hemorragia, el bebé puede salir adelante. Sin embargo, si el sangrado empeora, Mine corre un grave peligro.

Alya tiene clara su prioridad: salvar a la madre. Pero también promete hacer todo lo que esté en su mano para salvar al bebé. Ahora, Mine se enfrenta a una operación a vida o muerte y Alya tiene en sus manos el destino de ambos.

Esta noche, a las 23:00 h, no te pierdas En tierra lejana, en Antena 3. Ya disponible en atresplayer.

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