Esta noche, Alya se enfrenta a una operación a vida o muerte para salvar a Mine y a su bebé

Alya explica a Cihan que la ecografía muestra que, debido al traumatismo, la placenta se ha desprendido de la pared uterina. Mine necesita una operación de urgencia para intentar detener la hemorragia y salvar al bebé.

Cihan no duda: “Lo que haga falta”. Alya sabe que el riesgo es muy alto, pero está dispuesta a hacer todo lo posible para que el bebé sobreviva.

La médica consigue explicarle que, si logra reparar la placenta y controlar la hemorragia, el bebé puede salir adelante. Sin embargo, si el sangrado empeora, Mine corre un grave peligro.

Alya tiene clara su prioridad: salvar a la madre. Pero también promete hacer todo lo que esté en su mano para salvar al bebé. Ahora, Mine se enfrenta a una operación a vida o muerte y Alya tiene en sus manos el destino de ambos.

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