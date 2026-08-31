Ángel Víctor Torres, ministro a cargo del mando único en Ceuta, detalla las últimas acciones con inmigrantes: "Seremos absolutamente intransigentes"

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha defendido en directo ante Susanna Griso la actuación del Gobierno tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta y ha asegurado que el Ejecutivo trabaja para recuperar cuanto antes la normalidad en la ciudad.

Torres ha señalado que, tras la entrada de más de 70.000 personas, el Gobierno actuó de forma inmediata: "Regresaron en 48 horas el 90% de ellos". El ministro ha reconocido, no obstante, que todavía quedan miles de personas en las calles y ha asegurado que el objetivo es proceder a su devolución "acorde a ley".

Sobre quiénes deberán abandonar la ciudad, Torres ha sido tajante: "Todos, todos y todas, excepto los que tengan derecho internacional a derecho de asilo y los menores que no se han reagrupado. Esos son los que tienen derecho, el resto tendrán que ser devueltos".

El plan del Gobierno en Ceuta

El ministro ha anunciado además el refuerzo de los dispositivos desplegados en Ceuta. "Llegarán más de 60 funcionarios que son policías nacionales y también 11 funcionarios que no lo son específicamente para los procedimientos de asilo", ha explicado. Según Torres, ya se han habilitado "más de 3.000 plazas" y el objetivo es alcanzar las 6.000 en coordinación con la Ciudad Autónoma.

Ante las críticas por la falta de cifras oficiales y por el tiempo transcurrido hasta la puesta en marcha del mando único, Torres ha defendido que el Gobierno está centrado en actuar y ha rechazado entrar en polémicas con el presidente de Ceuta, Juan Vivas: "Yo me voy a apartar de las polémicas, centrándonos en el trabajo".

"Estoy seguro de que lo vamos a lograr"

Preguntado por la preocupación de las familias ante el inicio del curso escolar y por el aumento de la inseguridad, el ministro ha asegurado que el Gobierno será contundente: "Más de 200 personas ya han sido expulsadas inmigrantes porque han actuado al margen de la ley. Y seremos absolutamente intransigentes". También ha garantizado que las clases comenzarán con normalidad y ha anunciado refuerzos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del Ejército.

Torres ha defendido finalmente que el objetivo es recuperar la situación que tenía Ceuta antes de la crisis: "Sé lo que hay que hacer. Lo hemos hecho en el pasado. Lo voy a hacer con la lealtad absoluta a la ciudad de Ceuta". Y ha insistido: "Yo estoy seguro de que lo vamos a lograr".

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