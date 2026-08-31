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Mejores momentos | 31 de agosto

Descubre que es ambidiestra y… resuelve el Gran Panel Final: ¡Noelia se lleva 4.025 eurazos!

La concursante, que ha descubierto que es ambidiestra gracias a La ruleta, no ha conseguido el bote, aun así, ha pasado a la Gran Final y ha resuelto el Gran Panel Final exitosamente.

Descubre que es ambidiestra y… resuelve el Gran Panel Final: ¡Noelia se lleva 4.025 eurazos!

Descubre que es ambidiestra y… resuelve el Gran Panel Final: ¡Noelia se lleva 4.025 eurazos!

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Marta Jorge
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Noelia ha sido la concursante que más dinero ha acumulado en su marcador en este programa de La ruleta de la suerte, y aunque no ha logrado llevarse el bote del último panel, ¡ha reservado su suerte para el Gran Panel Final!

La concursante, que ha descubierto que es ambidiestra gracias a este programa, ha caído en el sobre amarillo y se ha lanzado con este panel que tenía como pista ‘Tres que suenan’. Al principio a Noelia le ha resultado algo desconcertante esta pista, pero la cosa ha mejorado mucho con las letras propuestas.

Las consonantes y la vocal propuestas por el programa no han estado nada mal, pero es que, ¡las de Noelia han estado increíbles! Tanto, que la primera palabra ya estaba completa antes de comenzar la cuenta atrás, y las otras dos se han quedado muy cerca de estarlo: “Las nuestras estaban muy bien y las tuyas mejor todavía”, ha dicho impresionado Jorge Fernández.

Cuando ha comenzado la cuenta atrás, Noelia ha resuelto el panel con calma y mucha seguridad: “Cencerro, sonajero y cascabel”, ha dicho y ¡efectivamente! La concursante no se lo ha podido creer: “¡Qué suerte, madre mía!”, ha dicho aún impresionada. Y lo mejor de todo es que ha podido sumar otros 2.000 euros, así que, se ha ido a casa con 4.025 euros. ¡Momentazo, dale al play!

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Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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