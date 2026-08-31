Noelia, la primera concursante en caer en el gajo ‘Dymo’, se hace con una ola de ¡650 euros!

Noelia ha sido la primera concursante en beneficiarse del gajo ‘Dymo’. Después de que Patri perdiese su turno, la concursante lo estaba haciendo muy bien en este panel de ‘Falsa definición’, pero este nuevo gajo le ha permitido mejorar su marcador aún más.

“Voy a ver si cojo el ‘Dymo’”, ha dicho la concursante cuando ya contaba con 275 euros en su marcador y la verdad es que ha tenido una puntería de diez, porque ha caído en el gajo a la primera. Así que, tras acertar con la consonante, Noelia ha levantado el gajo y… ¡había 300 euros!

Pero esos 300 euros aún no eran suyos, porque ha tenido que resolver el panel para asegurárselos. Sorprendentemente, aunque Noelia se sabía el panel y podría haber resuelto directamente, ha decidido hacer una última tirada para alcanzar la doble letra o los 75 euros. Finalmente, no ha podido ser ninguno de los dos y ha caído en los 25 euros, pero ¡al menos se ha salvado de la quiebra! Así que, ahora sí, Noelia ha resuelto el panel correctamente y gracias al premio de ‘Dymo’, se ha hecho con una ola de 650 euros. ¡Qué suerte! ¡Pincha en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas