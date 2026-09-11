Melchor León, tras la primera dimisión de la crisis de Ceuta: "De la mayor bajeza moral que puede tener un ser humano"

Más de 40 días después del asalto masivo a la frontera española de Ceuta con Marruecos ha llegado la primera renuncia. Sin embargo el motivo no ha sido asumir responsabilidades. No ha dimitido ningún miembro del Ejecutivo, ni siquiera el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, sino que quien ha dejado su cargo ha sido el jefe de gabinete de éste último y no por la gestión de la crisis.

El delegado afirmó desconocer una llamada de Gonzalo Sanz, su ya ex jefe de gabinete, con un miembro del CNI, de 11 minutos de duración; lo que habría generado diferencias insostenibles dentro del equipo de la Delegación de Gobierno de Ceuta.

Espejo Público conocía la noticia de esta dimisión a través del diputado del PSOE de Ceuta, Melchor León, que ha manifestado numerosas críticas a la gestión del Gobierno desde prácticamente el minuto uno de la crisis. León considera que Pérez Triano miente tras sucesivos cambios de discurso "a conveniencia" desde el pasado 30 de julio, día en que comenzó lo que el propio Ministerio de Defensa denominaba invasión en redes sociales: "La credibilidad del delegado del Gobierno es ninguna (...) Estuvo en esa llamada, estuvo informado".

A ojos del diputado socialista ceutí, las intenciones de Pérez Triano no son otras que "inculpar al jefe de gabinete". Melchor León no da crédito que el delegado del Gobierno desvía la atención a su subordinado: "Inculpar a una persona de tu propio equipo... Me parece ya de la mayor bajeza moral que puede tener un ser humano", expresaba al mismo tiempo que recordaba que quien ha presentado su renuncia no tienen ninguna responsabilidad ejecutiva.

"El Gobierno le mantiene como parapeto"

La conclusión a la que llega Melchor León es que el delegado del Gobierno serviría de cortafuegos para el Gobierno cuya gestión de la crisis está tan en entredicho. Considera el socialista crítico que Pérez Triano "es el máximo culpable, no hay otro, es él el que tenía que actuar y el que tenía que haber avisado a todos los órganos del Gobierno".

"El Gobierno le mantiene como parapeto", sentencia, con el objetivo de hacer de diana de muchas críticas y evitar que trasciendan al ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, o al propio Pedro Sánchez.

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