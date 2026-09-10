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Juan Vivas, Julio Iglesias Jr. y Pablo López, entre los próximos invitados de El Hormiguero

La próxima semana El Hormiguero se prepara para recibir a unos invitados de lujo que prometen regalarnos programas históricos.

Juan Vivas, Julio Iglesias Jr. y Pablo López, entre los próximos invitados de El Hormiguero

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Borja Tamayo
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Tras una "vuelta al cole" impecable, El Hormiguero se preparara para la segunda semana después de las vacaciones. Una semana en la que Pablo Motos recibirá en el plató a invitados de todas las áreas culturales y sociales: Desde el presidente de Ceuta Juan Vivas hasta el cantante Pablo López. Repasamos la lista completa.

Lunes: Juan Vivas y Leo Harlem

La semana abre por todo lo alto con uno de los temas de actualidad más complejos: la crisis migratoria de Ceuta. Y es que el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, visitará el plató de Pablo Motos para abordar la delicada situación que están sufriendo todos los ceutíes. Después, cambiando totalmente de tono, Leo Harlem tomará el testigo para traer ese humor que tanto nos encanta.

Juan Vivas y Leo Harlem
Juan Vivas y Leo Harlem | antena3.com

Martes: Jose Coronado y Martiño Rivas

El martes llegarán dos de los mejores actores de nuestro país: Jose Coronado y Martiño Rivas. Una dupla explosiva que darán a conocer sus próximos proyectos, repasando en el proceso algunas de las anécdotas más curiosas del mundo del cine y de la televisión. Porque estos actores, además de en la ficción, nos han sabido conquistar también en la vida real.

Jose Coronado y Martiño Rivas
Jose Coronado y Martiño Rivas | antena3.com

Miércoles: Pablo López

La música conquistará el plató de El Hormiguero cuando el miércoles Pablo López regrese a la mesa de su tocayo. El malagueño, con total probabilidad, nos regalará alguna actuación en directo. Ahora bien, más allá de esta esperadísima entrevista, el próximo viernes 18 podremos volver a verlo brillar como coach de La Voz.

Pablo López
Pablo López | antena3.com

Jueves: Julio Iglesias Jr.

La semana cerrará de forma impecable con Julio Iglesias Jr. Y es que el cantante está en España y no quería perder la oportunidad de pasar por El Hormiguero. Una noche que augura dar momentos inolvidables, con uno de los artistas nacionales más reconocidos fuera de nuestras fronteras.

Julio Iglesias Jr.
Julio Iglesias Jr. | antena3.com

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