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Cara de quita y pon

Máscaras hiperrealistas: la transformación de Pablo Motos y Marron en pleno directo

Ester Expósito se ha quedado alucinada con las máscaras que han hecho irreconocibles al presentador y al colaborador de El Hormiguero.

Máscaras hiperrealistas: la transformación de Pablo Motos y Marron en pleno directo

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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El Hormiguero ha puesto el broche a la primera semana del nuevo curso, el de la temporada 21, con la visita de Ester Expósito. La actriz ha hablado de su nuevo estreno, la película Enfrentados: Marfil. Además, la charla con Pablo Motos ha permitido conocer anécdotas personales y su lado más romántico, como las cualidades que busca en un hombre.

En la sección de ciencia, Marron la ha sorprendido con unas impresionantes máscaras hiperrealistas. Han transformado por completo el aspecto de Pablo Motos y del propio colaborador, hasta el punto de volverlos prácticamente irreconocibles.

El experimento ha mostrado el extraordinario nivel de detalle que pueden alcanzar. Arrugas, textura de la piel, expresiones faciales... Ester no ha podido ocultar su asombro al comprobar el resultado tan de cerca.

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