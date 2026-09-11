Muere a los 27 años la influencer Olivia Oras tras recibir la anestesia para someterse a una liposucción

Este pasado 3 de septiembre murió Olivia Oras, influencer finlandesa, a los 27 años. Según le han confirmado sus padres al medio finlandés Yle MOT, la joven ha fallecido tras perder el conocimiento durante la anestesia antes de someterse a un procedimiento estético en una clínica privada en Helsinki.

El miércoles 9 de septiembre, el Departamento de Policía de la capital finlandesa, compartió un comunicado en el que decía que se estaba investigando la muerte como homicidio agravado. "La investigación está en su primera fase y no hay más información para compartir en este momento", dice en el comunicado la policía.

Los padres de la influencer han insistido en que se alcancen los detalles de la muerte para buscar lo antes posible una respuesta judicial. En primera instancia, la causa de la muerte habría sido la pérdida de conocimiento tras recibir la anestesia momentos previos a someterse a una liposucción.

Los golpes que le dio la vida a Oras

Oras tenía tan solo 14 años cuando se dio a conocer públicamente a través de las redes sociales. En 2016 protagonizó un documental llamado The Perfect Selfie, donde se seguía su vida durante un año y medio y se veía cómo era su relación con las redes sociales. Debido a la presión y ansiedad que le causó adquirir tanta fama repentina, al año siguiente se mudó a Ámsterdam, donde trabajó en una cafetería para poder matricularse en la universidad. Sin embargo, la vida le dio un golpe: un amigo se quitó la vida enfrente suya y ella no volvió a ser la misma. Regresó a Helsinki para volver a empezar.

Una vez en casa, desarrolló una fuerte adicción al alcohol y las pastillas para dormir, lo que le llevó a ser internada en 2022 en un centro de rehabilitación. En los últimos años, creó Oras Respiratus Ry, una ONG con la que apoyaba las enfermedades pulmonares tras ser su padre diagnosticado de fibrosis pulmonar. Además de eso, también se dedicada a labores de gestión de empresas de bienestar e inteligencia artificial.

Cuando parecía que todo volvía a la normalidad y que tenía su vida encauzada, la reciente operación estética que se iba a realizar terminó con su vida.