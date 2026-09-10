La inquietud del magistrado Ruiz de Lara por las palabras de Óscar Puente sobre María Tardón: "Amenazaba a la magistrada"

La inauguración del curso judicial presidida por el rey Felipe VI es uno de los actos institucionales más relevantes de la semana, especialmente en el contexto actual, dada la situación socio- política que predomina desde el asalto masivo a la frontera de Ceuta con Marruecos.

La Fiscal General del Estado Teresa Peramato mencionaba en su discurso en el acto el compromiso de la Fiscalía, a parte de con Ceuta, con la lucha contra la corrupción y Manuel Ruiz de Lara le otorgaba plena credibilidad. También a las demás instituciones jurisdiccionales.

Sí admitía el magistrado reticencias sobre el Gobierno, en concreto con su respeto a los pilares básicos del Estado de Derecho. Lo hacía por unos nuevos ataques a la independencia judicial, motivados por el pronunciamiento sobre la Ley de Nietos del Tribunal Supremo: "Sí tengo dudas en torno al Gobierno... En concreto hoy el ministro Óscar Puente se permitía afirmar que los magistrados (…) están haciendo política y querían gobernar el país".

Denunciaba también el titular del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid las críticas vertidas por el ministro de Transportes sobre la jueza Tardón, por su actuación respecto al controvertido informe policial del asalto masivo a Ceuta: "Amenazaba a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón con que le esperaba un futuro muy sombrío".

"A mí ese tipo de declaraciones me generan una enorme inquietud, me parecen profundamente antidemocráticas y se corresponden con un gobierno que no respeta la separación de poderes, ni el principio de independencia judicial, concluía Ruiz de Lara, subrayando la coincidencia de sus acusaciones con la solemne fecha de la Justicia: "Inconcebible en un Estado de Derecho", sentenciaba.

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