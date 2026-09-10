Año Judicial
La inquietud del magistrado Ruiz de Lara por las palabras de Óscar Puente sobre María Tardón: "Amenazaba a la magistrada"
Manuel Ruiz de Lara ha manifestado "dudas" sobre el Gobierno tras sus repetidas críticas a distintas actuaciones judiciales. El magistrado consideraba "antidemocráticas" lo que entiende como amenazas del ministro a la jueza de la Audiencia Nacional.
- La fiscal general del Estado urge retornar a Ceuta "a una situación de plena seguridad y normalidad"
- Marcos de Quinto, tras el ataque a la Armada de la Solidaridad del ministro Puente: "Ni tomamos porros, ni vamos con rastas, ni hacemos batucadas"
- Marlaska se queja al Poder Judicial de que la jueza Tardón prohibiese a la Policía trasladar a sus mandos el informe sobre Ceuta
- La intervención del magistrado, al completo en atresplayer
Publicidad
La inauguración del curso judicial presidida por el rey Felipe VI es uno de los actos institucionales más relevantes de la semana, especialmente en el contexto actual, dada la situación socio- política que predomina desde el asalto masivo a la frontera de Ceuta con Marruecos.
La Fiscal General del Estado Teresa Peramato mencionaba en su discurso en el acto el compromiso de la Fiscalía, a parte de con Ceuta, con la lucha contra la corrupción y Manuel Ruiz de Lara le otorgaba plena credibilidad. También a las demás instituciones jurisdiccionales.
Sí admitía el magistrado reticencias sobre el Gobierno, en concreto con su respeto a los pilares básicos del Estado de Derecho. Lo hacía por unos nuevos ataques a la independencia judicial, motivados por el pronunciamiento sobre la Ley de Nietos del Tribunal Supremo: "Sí tengo dudas en torno al Gobierno... En concreto hoy el ministro Óscar Puente se permitía afirmar que los magistrados (…) están haciendo política y querían gobernar el país".
Denunciaba también el titular del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid las críticas vertidas por el ministro de Transportes sobre la jueza Tardón, por su actuación respecto al controvertido informe policial del asalto masivo a Ceuta: "Amenazaba a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón con que le esperaba un futuro muy sombrío".
"A mí ese tipo de declaraciones me generan una enorme inquietud, me parecen profundamente antidemocráticas y se corresponden con un gobierno que no respeta la separación de poderes, ni el principio de independencia judicial, concluía Ruiz de Lara, subrayando la coincidencia de sus acusaciones con la solemne fecha de la Justicia: "Inconcebible en un Estado de Derecho", sentenciaba.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- Chema Gil Garre se muerde la lengua con Marlaska: "Debería estar cesado inmediatamente y el presidente del Gobierno saliendo por la puerta"
- "Los ceutíes tenemos la sensación de que somos la moneda de cambio de algo que no se sabe"
- Ana Alarcón, portavoz del SUP: "Nos molesta que el Gobierno eluda responsabilidades e intente atacar a los servicios de inteligencia"
Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.
Publicidad