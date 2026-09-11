Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

EN EL HORMIGUERO

Trancas y Barrancas analizan la personalidad de Ester Expósito con su Test Rápido

En su nueva visita a El Hormiguero, Ester Expósito se ha enfrentado al Test Rápido de Trancas y Barrancas. ¡No te lo pierdas!

Ester Expósito en El Hormiguero

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Ester Expósito ha vuelto a El Hormiguero y, como no podía ser de otra manera, se ha reencontrado con las hormigas más famosas de la televisión. En esta ocasión, Trancas y Barrancas tenían una prueba muy especial: el Test Rápido.

Siendo totalmente ininteligibles, las mascotas del programa han presentado el juego. En un principio, la actriz solo ha respondido con desconcierto; no obstante, todo ha cambiado cuando han empezado las preguntas reales.

¿La manualidad que hizo de pequeña y que recuerda? ¿Algún animal temido? ¿Es buena cuidando las plantas? Cada incógnita servía para analizar en profundidad la personalidad de Ester o, al menos, ese era el objetivo inicial de Trancas y Barrancas.

Puedes ver el test completo en el vídeo de arriba: ¡no te lo pierdas!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » El Hormiguero » Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Ester Expósito en El Hormiguero

Trancas y Barrancas analizan la personalidad de Ester Expósito con su Test Rápido

Vuelve a ver la entrevista completa a Ester Expósito en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Ester Expósito en El Hormiguero

El análisis de Cristina Pardo tras entrevistar a Óscar Puente: "Fuera de las redes sociales es una persona un poco más tranquila"

El análisis de Cristina Pardo tras entrevistar a Óscar Puente: "Fuera de las redes sociales es una persona un poco más tranquila"

Máscaras hiperrealistas: la transformación de Pablo Motos y Marron en pleno directo
Cara de quita y pon

Máscaras hiperrealistas: la transformación de Pablo Motos y Marron en pleno directo

Las cualidades que Ester Expósito busca en un hombre: "Hay cosas que para mí son inamovibles"
En El Hormiguero

Las cualidades que Ester Expósito busca en un hombre: "Hay cosas que para mí son inamovibles"

Juan Vivas, Julio Iglesias Jr. y Pablo López, entre los próximos invitados de El Hormiguero
BIENVENIDOS

Juan Vivas, Julio Iglesias Jr. y Pablo López, entre los próximos invitados de El Hormiguero

La próxima semana El Hormiguero se prepara para recibir a unos invitados de lujo que prometen regalarnos programas históricos.

David en Pasapalabra
AlaZ | 10 de septiembre

David pone el ritmo ganador en AlaZ: el jazz se convierte en la pesadilla final de Moisés

El concursante barcelonés se ha reencontrado con el triunfo gracias a sus 23 aciertos, un listón que su rival no ha conseguido igualar por un llamativo fallo.

La preciosa despedida de Jesús Olmedo: “Pasapalabra se tendría que recetar”

La preciosa despedida de Jesús Olmedo: “Pasapalabra se tendría que recetar”

Pasapalabra

El plantón de Alberto Chicote en La Pista: “Te aseguro que no me quieres ver bailar”

Roberto Leal en Pasapalabra

Del apodo de Roberto Leal al de “David, el de Pasapalabra”: la ronda de motes buscando el más original

Publicidad