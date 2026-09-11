Trancas y Barrancas analizan la personalidad de Ester Expósito con su Test Rápido

Ester Expósito ha vuelto a El Hormiguero y, como no podía ser de otra manera, se ha reencontrado con las hormigas más famosas de la televisión. En esta ocasión, Trancas y Barrancas tenían una prueba muy especial: el Test Rápido.

Siendo totalmente ininteligibles, las mascotas del programa han presentado el juego. En un principio, la actriz solo ha respondido con desconcierto; no obstante, todo ha cambiado cuando han empezado las preguntas reales.

¿La manualidad que hizo de pequeña y que recuerda? ¿Algún animal temido? ¿Es buena cuidando las plantas? Cada incógnita servía para analizar en profundidad la personalidad de Ester o, al menos, ese era el objetivo inicial de Trancas y Barrancas.

Puedes ver el test completo en el vídeo de arriba: ¡no te lo pierdas!

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