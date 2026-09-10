El análisis de Cristina Pardo tras entrevistar a Óscar Puente: "Fuera de las redes sociales es una persona un poco más tranquila"

La tertulia de actualidad de El Hormiguero ha regresado con fuerza de la mano de Nuria Roca, Juan del Val, Tamara Falcó y Cristina Pardo. Han empezado con una breve charla sobre cómo han pasado el verano, pero de inmediato Pablo Motos ha pasado a hablar del tema estrella: la entrevista que Cristina le hizo a Óscar Puente este miércoles en La Mesa.

"Es duro", ha asegurado la periodista sobre el ministro de Transportes, del que también ha valorado que "tiene cintura" y que dio la cara. Además, ha afirmado no le conocía pero le ha dado la impresión de que "fuera de las redes sociales es una persona distinta, más institucional y un poco más tranquila".

Cristina también ha reconocido que ella se había preparado muy bien la entrevista y que quizá por ese motivo se le vio al político algo acorralado por momentos. "El discurso del Gobierno sobre Marruecos es muy endeble, es incomprensible, porque no lo pueden explicar", ha opinado.

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