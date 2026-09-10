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Vuelve a ver la entrevista completa a Ester Expósito en El Hormiguero

La actriz ha charlado con Pablo Motos su nueva película, pero también ha confesado el atraco que vivió de adolescente, cómo debe ser su hombre ideal y el "terror" con el que vive el peligro de la inteligencia artificial.

Vuelve a ver la entrevista completa a Ester Expósito en El Hormiguero

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Ester Expósito ha puesto la guinda a la semana de estreno de la temporada 21 de El Hormiguero. La actriz ha presentado Enfrentados: Marfil, su nueva película, pero también se ha abierto ha hablar de su lado más personal.

De hecho, ha sorprendido a Pablo Motos al recordar el atraco que sufrió cuando era adolescente en el madrileño barrio de Chamberí. Ha contado que caminaba con una amiga cuando ambas fueron acorraladas por unos jóvenes que les robaron los teléfonos móviles.

Ester Expósito en El Hormiguero

En su faceta más personal, Ester ha reflexionado sobre el amor, las relaciones tóxicas y la felicidad, además de mostrar su preocupación por el uso de la inteligencia artificial para difundir montajes y bulos. La actriz también ha revelado que recientemente ha participado en una producción estadounidense, su primer proyecto en inglés, y ha confesado que le encantaría interpretar algún día a personajes como Catwoman. ¡Disfruta de la entrevista al completo en el vídeo!

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