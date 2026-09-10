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Mejores momentos | 10 de septiembre

La preciosa despedida de Jesús Olmedo: “Pasapalabra se tendría que recetar”

El actor ha asegurado que cada visita que hace a este concurso es “terapéutica” y ha pedido un aplauso para Roberto Leal y todo el equipo “por hacer feliz a tanta gente”.

La preciosa despedida de Jesús Olmedo: “Pasapalabra se tendría que recetar”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Todos los invitados que pasan por Pasapalabra dejan grandes momentos. Hacen disfrutar y disfrutan, sensaciones que Jesús Olmedo ha querido verbalizar al terminar esta visita al concurso. El actor se ha despedido con un mensaje cargado de cariño hacia el programa y su equipo. Además, él mismo ha dejado momentazos como el baile que se ha echado al ritmo de ‘Allá en el rancho grande’ con Lucrecia y Antonia San Juan.﻿

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“Sois terapéuticos”, le ha dicho Jesús a Roberto Leal, añadiendo que “Pasapalabra se tendría que recetar”. El actor ha explicado cómo en este plató cualquier preocupación en la mente desaparece: “Te cambia el estado de ánimo, vuelves a casa feliz”. Por eso, le ha pedido al público un aplauso dedicado al presentador y a todo el grupo que hace posible este programa: “Por hacer felices a tanta gente en sus casas que os ve y aquí que venimos a disfrutaros”.

Sus palabras han sorprendido y han emocionado. De hecho, se ha fundido en un emotivo abrazo con Roberto. Esta despedida sincera ha puesto en valor no sólo Pasapalabra, sino también las emociones positivas que es capaz de generar dentro y fuera de la pantalla. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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