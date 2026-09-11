Álvaro Nieto, sobre Ceuta: "El Gobierno no tenía interés en mover un dedo, alguien debería de pagar los platos rotos"

"Alguien debería pagar los platos rotos por no tomar las medidas cuando había avisos", expone Álvaro Nieto, director del diario 'The Objective'. El propio periodista explica que lo "mas grave" para él es que el Gobierno "no mueva un dedo hasta las nueve de la noche" el día en el que más de 70.000 migrantes entraron a Ceuta. Y se pregunta "¿Que pasa durante todas esas horas sin que el Gobierno mueva un dedo, no tenían interés?

"Riesgo extremo de entrada a Ceuta"

Víctor Gutiérrez, diputado del PSOE y tertuliano en la mesa de Espejo Público, rechaza las palabras de Álvaro Nieto y asegura que "no había documento capaz de relatar la magnitud de lo ocurrido", explica que hace apenas dos meses, se consideraba "masiva" la entrada de 200 personas".

El propio diputado socialista crítico con la respuesta de Nieto, detalla que si el Gobierno hubiera tenido información "real", lo habrían trasladado al ministerio del Interior y el de Defensa.

Entre las continuas explicaciones, Pilar Losantos recriminaba a Víctor Gutiérrez que le explicara por qué había "solo séis guardias civiles en la frontera". A lo que Susanna Griso responde con los informes desclasificados del Gobierno hablando de un riesgo de salto "extremo" desde el día 29 de julio.

Justo este viernes, el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, ha presentado su dimisión tras la publicación de los informes del asalto. La renuncia llega después de conocerse que Sanz recibió mensajes del CNI, y mantuvo una conversación de 11 minutos con un agente del servicio de inteligencia el 29 de julio, un día antes de los acontecimientos del pasado 30 de julio.

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