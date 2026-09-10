Chema Gil Garre se muerde la lengua con Marlaska: "Debería estar cesado inmediatamente y el presidente del Gobierno saliendo por la puerta"

El número de migrantes continúa aumentando en nuestro país, más de 15.000 han llegado a la península y estas cifras, se han disparado en los últimos 15 días. Tras lo ocurrido en Ceuta, se ha producido una avalancha de pateras a las costas de Cartagena, Baleares, Canarias y Almería con una nueva llegada en las últimas horas a Lanzarote y El Hierro.

Chema Gil Garre, experto en seguridad y terrorismo apunta que estas organizaciones criminales que se dedican a trasladar a la península a los inmigrantes, saben "jugar mejor que nadie" ya que ahora tienen abierta una nueva línea marítima que es la "Argelina". Las acusa de ser "empresas" de reparto de migrantes: "Estamos viendo que trabajan como si fueran empresas de transfer, anunciando teléfonos y pidiendo el dinero de lo que cuesta cada llegada", y todos vienen directamente desde Argelia.

Avalancha de pateras a las costas españolas

Gil Garre advierte que "vemos desde Argelia o Mauritania, esa avalancha de pateras que salen con destino Europa" pero que España está recibiendo también llegadas con "lanchas brutales que disponen de tecnología y armas de guerra".

El periodista y experto en seguridad y terrorismo asume que están aprovechándose del momento de crisis e inestabilidad por la crisis en Ceuta para llegar a las costas de "Almería, Cartagena o Baleares". "Tienen incluso una línea establecida con Italia".

"Marlaska debería de ser cesado inmediatamente"

Sobre la pregunta de Susanna Griso de los documentos y si hubo avisos del CNI, Gil Garre avisa del "daño que podemos estar recibiendo" por esa desclasificación de documentos. "Estoy viendo documentos que en manos de alguien de inteligencia, es oro".

Tacha al Gobierno de ser el responsable de la desclasificación y "poner en riesgo la seguridad de España y la imagen de nuestros servicios de inteligencia". También se ha referido al ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska y ha pedido que sea cesado "inmediatamente", "que se vaya a..." se mordía la lengua al referirse al ministro. "El presidente del Gobierno debe salir por la puerta también", porque, recalca Gil Garre, es un "Gobierno en descomposición".

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