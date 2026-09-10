El delegado del gobierno en Ceuta, sobre el WhatsApp del CNI: "Eso no es ninguna alerta, eso es una conversación"

Si Moncloa pensaba que desclasificando los documentos que el ejecutivo manejaba los días previos a la entrada masiva de migrantes en Ceuta se iba a reforzar la versión que el Gobierno no había sido avisado de lo que iba a ocurrir se equivocó. Los papeles que ayer vieron la luz demuestran que el CNI sí avisó. Ahora la polémica parece desviarse a si se hizo del modo correcto.

El 29 de julio, un día antes de la avalancha de migrantes en Ceuta el CNI a través de una conversación por WhatsApp entre un agente del CNI ubicado en Ceuta y una persona del Gabinete de Delegación del Gobierno informa: "En redes sociales hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana a las 20.00 horas aprovechando la Fiesta del Trono y que sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estarán liados". El mensaje continúa "Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores. Para que te hagas a la idea del alcance de la difusión". La respuesta de Delegación del Gobierno es la siguiente: "Sus rilas".

Hoy en una entrevista en la Cadena Ser, el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, ha confirmado que esa "conversación" fue entre un agente del CNI y el jefe del gabinete de Delegación del Gobierno en Ceuta y ha añadido que "tenia conversaciones con esta persona del CNI y parece que días previos también las tuvo".

Pérez Triano niega que esta "conversación" sea una alerta y aunque dice que no le corresponde a él analizar dónde estuvo el "error de evaluación" pone el foco en la forma en la que se realizó. "No, por supuesto que no es una alerta. Primero, las alertas del CNI no se emiten así, ni se emiten a una Delegación del Gobierno, ni muchísimo menos al jefe del gabinete. Las alertas se elevan al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior, digamos se formalizan. Eso no es ninguna alerta, eso es una conversación de lo que estábamos viviendo esos días en Ceuta".

Insiste en que ese mensaje no transmite "nada nuevo que hiciera prever" la avalancha de migrantes que durante el día 30 y 31 de julio sufrió la ciudad autónoma. E intenta justificar ese resto de importancia con el contexto que se vivía. "Teníamos una situación migratoria muy compleja".

Asegura que "si uno lee el contenido de esos WhatsApp se ve que no es una conversación formal, es un intercambio de información, no una alerta ni un aviso" y hace referencia a la respuesta del gabinete de delegación de "sus rilas" que explica significa: "La madre que les parió o algo así".

Sí reconoce, como también hizo el presidente del Gobierno antes de hacerse públicos los documentos, que "habrá que estudiar cómo mejorar los servicios de inteligencia en cuanto a prevención, porque evidentemente no se valoró bien lo que ocurrió" y añade que lo que le preocupa es "si esto puede volver a ocurrir".

Triano dice que si tiene "que dar explicaciones las daré. Yo tengo la conciencia muy tranquila, he estado trabajando desde el minuto uno".