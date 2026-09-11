Crisis migratoria Ceuta
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Dimite el jefe de Gabinete de Delegación del Gobierno
Sigue en directo online la última hora de la crisis migratoria de Ceuta.
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Ceuta sigue siendo un polvorín. La pasada noche un incendio en el campamento de las naves del Tarajal ha calcinado unas 40 chabolas. El fuego no solo se registró en esta zona de Ceuta, en otro punto de la ciudad un vehículo ha salido ardiendo en el Polígono Virgen de África, junto a una guardería.
Mientras los ceutíes vuelven a salir a la calle. Decenas de personas se han manifestado en contra de la "invasión" sufrida los pasados días 30 y 31 de julio, en esta ocasión centrando sus críticas sobre la gestión del delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez, que después de la desclasificación en la que se confirma que el CNI sí avisó en una conversación de un agente del CNI con un miembro del gabinete de delegación, él sigue defendiendo que eso no es una alerta sino una "conversación".
También ha movido ficha Marruecos. El Ministerio de Exteriores de Marruecos ha publicado un largo comunicado en el que afea que se le siga señalando en relación con la entrada masiva cuando "no hay ningún dato en su contra". También se pregunta por qué no se han devuelto a los migrantes que entraron entonces.
El Gobierno marroquí ha advertido de que no permitirá que se le use como "chivo expiatorio" en la disputa política en España.
Dimite el jefe de Gabinete de Delegación de Gobierno de Ceuta
El Diputado del PSOE en Ceuta, Melchor León, ha comunicado en Antena 3 Noticias que "el jefe de Gabinete de Delegación de Gobierno de Ceuta ha dimitido", ya que no está de acuerdo con las declaraciones que ha dado el Delegado del Gobierno.
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Aquí puedes informarte en directo online de la última hora sobre la crisis migratoria en Ceuta.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Sémper cree que los informes de Ceuta "echan por tierra" el "argumentario de Sánchez"
El portavoz del PP, Borja Sémper, asegura que los informes sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta contradicen la versión del Gobierno. Afirma que Marruecos debía conocer los movimientos y critica la respuesta del Ejecutivo, al considerar que fue "ineficaz” pese a las advertencias del CNI. Sémper reclama responsabilidades y acusa al Gobierno de no haber mostrado "humildad" ante lo ocurrido.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Una ceutí denuncia: "Invito al señor Marlaska a que se pase por la barriada de Ceuta"
Miriam, una ceutí afectada por la crisis migratoria, ha denunciado ante los micrófonos de Antena 3 la situación: "Ya no aguantamos más, es una situación insostenible. Cada día hay más quema de contenedores, de vehículos, de agresiones sexuales, violaciones, no ha parado de aumentar el número. En Ceuta tenemos una inseguridad que no sé dónde vamos a llegar, y mientras tanto, aguantando a que vengan ministros, y digan que aquí la inseguridad es subjetiva".
Miriam ha aprovechado los micrófonos para invitar a Marlaska a "pasarse por las barriadas de Ceuta, y que las pise", ya que si no las pisa, según ella, "no va a solucionar el problema". Además, ha exigido que cuando venga a Ceuta, que por favor "no limpien la zona que él va a inspeccionar".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Varios incendios desatan el pánico en Ceuta
Este viernes se ha vivido una madrugada de fuego en Ceuta, con enorme tensión, sobre todo en el Campamento de las naves del Tarajal, donde duermen cientos de personas, y los migrantes han huido asustados por las llamas.
Unas 40 chabolas han quedado calcinadas, pero no ha sido el único fuego, ya que en otro punto de la ciudad han aparecido vehículos envueltos en llamas. El miedo entre los ceutíes no para de crecer.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Dimite el jefe de Gabinete de Delegación de Gobierno
El Diputado del PSOE en Ceuta, Melchor León, ha comunicado en Antena 3 Noticias que "el jefe de Gabinete de Delegación de Gobierno ha dimitido", ya que no está de acuerdo con las declaraciones que ha dado el Delegado del Gobierno.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta: Sira Rego acusa al PP de negarse a acoger a menores de Ceuta
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha acusado al PP de "negarse a colaborar" en la acogida de menores migrantes no acompañados de Ceuta y ha reclamado a las comunidades gobernadas por los populares que asuman su responsabilidad. Tras el anuncio de Navarra de acoger a cinco niñas, Rego ha defendido que "cuando hay voluntad política" existen mecanismos para garantizar los derechos de los menores y ha criticado al PP por plantear, a su juicio, soluciones basadas en "deportaciones masivas".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Sindicatos ceutíes denuncian peticiones de traslado y problemas de ansiedad entre sanitarios por la sobrecarga laboral
Al menos dos médicos han solicitado su traslado desde Ceuta a otras localidades del circuito sanitario al sentirse "sobrepasados por la cantidad de trabajo" tras la crisis migratoria que atraviesa la ciudad, según han señalado a Europa Press sindicatos médicos.
Los sindicatos también han alertado de problemas de ansiedad entre los profesionales sanitarios debido a la sobrecarga laboral derivada de la situación que vive la ciudad autónoma.
Última Hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo |Navarra acogerá a cinco niñas llegadas a Ceuta, según anuncia la presidenta María Chivite
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha anunciado que la Comunidad foral acogerá a cinco niñas migrantes llegadas a Ceuta, mientras ha cuestionado la acción del Gobierno central en las primeras horas de la llegada de migrantes porque "debió ser más ágil".
Chivite ha respondido así a las preguntas del primer pleno de control al Ejecutivo del nuevo curso político en el Parlamento foral, donde Ceuta ha centrado las primeras preguntas de los grupos EH Bildu y UPN.
La presidenta ha explicado, en respuesta a EH Bildu, que la manera de "entender la política" de su Gobierno es "dar cobertura" a estas personas llegadas a Ceuta.
"Están a punto de llegar a Navarra cinco niñas menores de Ceuta", ha señalado Chivite, quien ha defendido que existe también un compromiso ético de "no abandonar a su suerte a ninguna niña y a ningún niño". También enviarán en torno a 600 vacunas.
Última Hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Los reyes preparan su viaje a Ceuta, que ya tenían previsto antes de la crisis migratoria
Los reyes de España tenían previsto viajar a Ceuta y Melilla antes de que estallara la crisis migratoria a finales del pasado mes de julio con la entrada masiva de 80.000 inmigrantes, una visita que preparan Zarzuela y la Moncloa aunque todavía no hay una fecha concreta para realizarla.
Así lo han indicado fuentes de la Casa del Rey que han explicado que esta visita a Ceuta no solo será de Felipe VI, sino que le acompañará también la reina Letizia.
La Casa Real y el Gobierno trabajaban por tanto en esta visita a las ciudades autónomas antes de que unas 80.000 personas entraran desde Marruecos en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.
Última Hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Malestar en el CNI porque le achaquen toda la responsabilidad de los avisos en Ceuta
En el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) existe malestar por que se le atribuya toda la responsabilidad de los avisos sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos a finales del pasado mes de julio.
El Gobierno hizo públicos este pasado miércoles 40 informes sobre la crisis migratoria, entre ellos dos notas del CNI, una del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) y un documento en el que se desvelaban conversaciones por Whastapp del Centro con la Delegación del Gobierno y con la jefatura de Información de la Guardia Civil (UCE-3), estos últimos desclasificados por el Consejo de Ministros el día anterior.
En una de las conversaciones por Whastapp un día antes de la entrada masiva, el 29 de julio a las 13:52 horas, el CNI informa a la Delegación del Gobierno en Ceuta de que en redes sociales se está haciendo un llamamiento para un asalto a la ciudad autónoma por la valla y por mar el día siguiente, a las 20:00 horas, aprovechando la Fiesta del Trono y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos "estarán liados".
Última Hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Marlaska reitera que las alertas de las que disponían eran las propias del verano
Interior reitera que no hubo ninguna alerta de la entrada masiva de inmigrantes en los términos en los que se produjo. El ministro del Interior Fernando Grande- Marlaska ha reiterado que no hubo "ninguna alerta" en los términos en que esta se produjo los días 30 y 31 de julio.
Según Grande-Marlaska, toda la información de la que disponían era la propia del verano, cuando se incrementan las entradas irregulares en Ceuta, fundamentalmente a nado, con alguna otra como la valoración de la sentencia del Supremo sobre devoluciones en la frontera sin una contención física de carácter marítimo.
El ministro ha asegurado que, en cualquier caso, se actuó y ya durante el mes de julio se incrementaron "de una forma importante" los medios desplegados en Ceuta para proteger el ámbito marítimo y terrestre.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Sánchez agradece a Costa su "apoyo inquebrantable" con Ceuta
Pedro Sánchez ha agradecido al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, su "solidaridad" y "apoyo inquebrantable" con Ceuta y con "la frontera Sur" de Europa. "Que invierta en innovación, en resiliencia climática, sin descuidar una cohesión para todo el territorio y la protección de la agricultura y de la pesca". Por último, Sánchez ha llamado a dar "un paso al frente", pensar e invertir "juntos como europeos". "Necesitamos más Europa", ha zanjado.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Marruecos asegura que no permitirá que se le use como "chivo expiatorio"
Mientras los ceutíes se manifestaban, Marruecos movía ficha. El Gobierno marroquí ha advertido que no permitirá que se le use como "chivo expiatorio" en la disputa política en España. Critica que se le siga señalando cuando, a día de hoy, no hay ninguna prueba que demuestre su responsabilidad. Aprovecha para cargar tintas contra el PP aunque sin mencionarlo expresamente, advirtiendo de que la "ceguera estratégica" solo puede ocasionar "tensiones recurrentes". Rabat considera que lo ocurrido en Ceuta fue "lamentable" y reconoce que requiere "un examen en profundidad para definir sus circunstancias, identificar las injerencias, denunciar las manipulaciones y, sobre todo, garantizar que no se vuelvan a producir". También se pregunta el motivo de que no se haya devuelto a los migrantes en situación irregular que entraron entonces en Ceuta y y aún permanecen allí pese a que el Gobierno marroquí "se ha comprometido oficialmente a readmitirlos".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Nueva manifestación en Ceuta con críticas hacia el Delegado del Gobierno
Los ceutíes siguen al límite, pero no cesan en sus protestas. En la tarde de este jueves han vuelto a manifestarse contra de la "invasión" sufrida los pasados días 30 y 31 de julio, en esta ocasión centrando sus críticas sobre la gestión del delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez. Los gritos de "delegado mentiroso" y "tus rilas" (en alusión a la expresión que utilizó el integrante de su Gabinete cuando recibió el aviso del CNI por whatsApp) han centrado la marcha. También ha habido críticas a la "inseguridad subjetiva" que dijo Marlaska. Los ceutíes le han contestado: "No es subjetivo, estamos invadidos".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Noche de incendios en Ceuta
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la crisis migratoria de Ceuta. Un incendio registrado en el campamento de las naves del Tarajal ha calcinado unas 40 chabolas. Un grupo de migrantes ha tenido que escapar con miedo de la zona. Pero el fuego no solo se dio en este punto de la ciudad. Un vehículo ha salido ardiendo en el Polígono Virgen de África, junto a una guardería.
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