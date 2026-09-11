Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Dimite el jefe de Gabinete de Delegación del Gobierno

Ceuta sigue siendo un polvorín. La pasada noche un incendio en el campamento de las naves del Tarajal ha calcinado unas 40 chabolas. El fuego no solo se registró en esta zona de Ceuta, en otro punto de la ciudad un vehículo ha salido ardiendo en el Polígono Virgen de África, junto a una guardería.

Mientras los ceutíes vuelven a salir a la calle. Decenas de personas se han manifestado en contra de la "invasión" sufrida los pasados ​​días 30 y 31 de julio, en esta ocasión centrando sus críticas sobre la gestión del delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez, que después de la desclasificación en la que se confirma que el CNI sí avisó en una conversación de un agente del CNI con un miembro del gabinete de delegación, él sigue defendiendo que eso no es una alerta sino una "conversación".

También ha movido ficha Marruecos. El Ministerio de Exteriores de Marruecos ha publicado un largo comunicado en el que afea que se le siga señalando en relación con la entrada masiva cuando "no hay ningún dato en su contra". También se pregunta por qué no se han devuelto a los migrantes que entraron entonces.

El Gobierno marroquí ha advertido de que no permitirá que se le use como "chivo expiatorio" en la disputa política en España.

Dimite el jefe de Gabinete de Delegación de Gobierno de Ceuta

El Diputado del PSOE en Ceuta, Melchor León, ha comunicado en Antena 3 Noticias que "el jefe de Gabinete de Delegación de Gobierno de Ceuta ha dimitido", ya que no está de acuerdo con las declaraciones que ha dado el Delegado del Gobierno.

Aquí puedes informarte en directo online de la última hora sobre la crisis migratoria en Ceuta.