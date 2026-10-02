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Rachel enamora a Melendi, Mika y Lola Índigo con una actuación llena de luz

La talent se ha subido al escenario de La Voz para cantar ‘Malagueña salerosa’.

Rachel, talent de La Voz

Rachel enamora a Melendi, Mika y Lola Índigo con una actuación llena de luz

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Celia Gil
Celia Gil
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Rachel ha sido la siguiente talent en enfrentarse a las Audiciones a ciegas de La Voz. La joven ha elegido ‘Malagueña salerosa’ para demostrar todo su potencial ante los cuatro coaches.

Su actuación ha conseguido que Melendi, Mika y Lola Índigo pulsen el botón. Los tres han querido contar con Rachel en sus equipos y han sacado sus mejores argumentos para convencerla.

“Ha sido una actuación muy bonita, con mucha luz”, ha asegurado Melendi. El asturiano ha dejado claras sus intenciones desde el primer momento: “Presento mi candidatura para que te vengas conmigo”.

Mika y Lola también han luchado por sumar su voz a sus equipos, pero Rachel ha terminado tomando una decisión: la talent ha elegido a Melendi para continuar su aventura en La Voz. ¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!

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