Rachel enamora a Melendi, Mika y Lola Índigo con una actuación llena de luz

Rachel ha sido la siguiente talent en enfrentarse a las Audiciones a ciegas de La Voz. La joven ha elegido ‘Malagueña salerosa’ para demostrar todo su potencial ante los cuatro coaches.

Su actuación ha conseguido que Melendi, Mika y Lola Índigo pulsen el botón. Los tres han querido contar con Rachel en sus equipos y han sacado sus mejores argumentos para convencerla.

“Ha sido una actuación muy bonita, con mucha luz”, ha asegurado Melendi. El asturiano ha dejado claras sus intenciones desde el primer momento: “Presento mi candidatura para que te vengas conmigo”.

Mika y Lola también han luchado por sumar su voz a sus equipos, pero Rachel ha terminado tomando una decisión: la talent ha elegido a Melendi para continuar su aventura en La Voz. ¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!