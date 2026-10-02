Actuación | Audiciones
De quedarse fuera a cumplir su sueño: Beltrán hace historia con su segunda Audición
El talent ha regresado al escenario con un tema de Dani Fernández con el que ha conseguido convencer a los coaches de La Voz.
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Beltrán ha vuelto al escenario de La Voz dispuesto a aprovechar una oportunidad única. Tras interpretar un tema propio en su primera Audición, el talent consiguió convencer a los coaches para regresar y cantar una segunda vez.
Para esta ocasión ha elegido ‘¿Y si lo hacemos?’, de Dani Fernández, una canción con la que ha conseguido emocionar.
Mika no ha tardado en pulsar el botón y Beltrán ha conseguido oficialmente entrar en La Voz. Pablo López también ha intentado girarse, pero no ha podido hacerlo porque Mika le había bloqueado.
Los coaches no han tardado en reconocer al talent: “Qué alegría la segunda oportunidad”, ha asegurado Melendi al descubrir que se trataba de Beltrán. Pablo también ha celebrado que haya conseguido su objetivo: “Al final fuiste tú”, le ha dicho.
La segunda oportunidad de Beltrán no ha podido terminar mejor: ¡bienvenido al equipo de Mika!
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