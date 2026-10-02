Marta Berlín regresa a La Voz 8 años después de La Voz Kids: “Eres una superestrella”

Marta Berlín conoce muy bien La Voz. Hace ocho años participó en La Voz Kids formando parte del equipo de Melendi y ahora ha regresado para demostrar todo lo que ha evolucionado desde entonces.

La talent ha elegido ‘La reina’, de Christina Aguilera, con una idea en mente: volver a conquistar a Melendi y cerrar el círculo junto al que fue su coach. Sin embargo, su Audición ha tomado un rumbo muy diferente.

Lola Índigo, Mika y Pablo López han pulsado el botón tras quedar impresionados con su voz: “Qué pasada”, decía Pablo durante la actuación al escuchar todo su potencial.

Lola tampoco ha escatimado en elogios para intentar convencerla: “Eres lo más. Eres una superestrella”, ha asegurado la coach.

Marta ha tenido que elegir entre tres coaches y, aunque se ha reencontrado con Melendi, finalmente ha decidido comenzar una nueva etapa en La Voz junto a Lola Índigo.