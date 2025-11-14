Antena 3 LogoAntena3
Más de cien jornaleros durmiendo en las calles de Jaén

Recorremos la ciudad andaluza ante el comienzo de la campaña de la aceituna. El albergue municipal no da abasto y decenas de jóvenes subsaharianos buscan refugio en parques y portales a la espera de conseguir un jornal.

Raúl García

Raúl García
Treinta jóvenes se reúnen en grupos de tres o cuatro junto a la estación de autobuses de Jaén. Alguno se ha acostado ya. Uno sobre un banco de granito; otro prepara el catre con cartones en un claro del césped. Voluntarios de Cáritas les dan abrigo y café caliente. Los espera otra noche al raso. Son los temporeros que recogerán la aceituna en la provincia durante la campaña. Apenas hablan español. Proceden de Senegal, Mali, Ghana

Jornal a ocho euros la hora

“Vengo a buscar trabajo a Jaén. Dormiré aquí”, nos comenta uno de ellos señalando el suelo. Espera ganar ocho euros la hora cuando lo consiga. En Jaén hay un albergue municipal con 170 plazas. Ha adelantado la apertura ante el aluvión de temporeros que han llegado este año, pero no da abasto. Almudena, una de las voluntarias de Cáritas asegura que hay unos 140 trabajadores durmiendo en la calle. “Reivindicamos más recursos y trabajar en red con la Administración. Hay falta de previsión, de recursos y de presupuesto”, lamenta aludiendo a la Junta y al Ayuntamiento.

“La aceituna hay que recogerla”, con o sin contrato

Hassan es senegalés y acaba de recoger unos cartones para hacerse la cama. Nos señala unos soportales junto al parque de La Alameda, donde dormirá junto a otros treinta trabajadores. Aún no sabe cuánto ganará en Jaén, pero en Murcia cobraba cuarenta euros al día menos los cinco del transporte por ocho horas de trabajo. Otro compatriota nos comenta que lo tendrá más difícil, porque no tiene papeles. Almudena nos dice que esto es algo común, pero que suelen conseguir trabajo aún sin contrato: “la aceituna hay que recogerla”. Y antes la uva, y después la fresa. Todos ellos van de campaña en campaña. Unos llevan años, otros empiezan éste. Valdepeñas, Jaén, Huelva, Murcia… conocen España de jornal en jornal.

