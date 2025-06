El 76% de los nuevos empleos se cubren con extranjeros: "No hay mano de obra de españoles"

El 25% del crecimiento económico de España en los últimos años ha sido gracias a los trabajadores extranjeros, lo dice el Banco de España. Su aportación no solo impulsa el PIB sino que mantiene en pie sectores que, de otro modo, se paralizarían por falta de personal. Los inmigrantes son clave en el campo, los bares o la construcción.

Faltan 700.000 trabajadores: "Sin ellos no terminaríamos la obra"

"Mano de obra de españoles no hay. Lo cubrimos gracias a los extranjeros. Sin ellos, no terminaríamos la obra", afirma con rotundidad Álex, capataz de obra en Valencia. En la construcción necesitan más de 700.000 trabajadores y no los encuentran. Por eso, la Patronal reclama que se agilicen los trámites para contratar inmigrantes y ofrecerles formación a través de cursos rápidos y específicos. "Hace falta mano de obra en la obra y gracias a la inmigración la tenemos. Son buenos trabajadores”, nos dice Rafael, operador de grúa torre.

Albergues para temporeros: el 30% de los trabajadores del campo son inmigrantes

Si tenemos frutas y verduras es porque alguien las recoge y el 30% de los trabajadores del campo son inmigrantes. Ahora, en plena campaña agrícola, miles de temporeros llegan a zonas como Lleida buscando trabajo. Allí el Ayuntamiento ha habilitado en la Fira un albergue de acogida inicial.

"Aquí pueden estar durante siete días. Les acompañamos en el proceso", explica Carlos Enjuanes, concejal de Innovación Social. Les dan alojamiento, comida, duchas, lavandería y atención básica. Muchas de estas personas no tienen todavía la documentación necesaria o están en situaciones de vulnerabilidad social.

Dar formación a los inmigrantes es clave para que encuentren trabajo

Visitamos el centro Pinardi Salesianos de Parla. El profesor Daniel del Barco nos explica que allí dan cursos subvencionados como el de monitor de tiempo libre, para jóvenes en riesgo de exclusión social. Mavis, venezolana, llegó hace tres años buscando una vida mejor: "En Venezuela, el sueldo te da para comer una semana. Es como volver a empezar”. Aunque era educadora social, su título no ha sido homologado y tuvo que empezar como empleada del hogar, trabajando 'en negro': "Es frustrante no poder trabajar de lo que me gustaría".

Mariem, de Marruecos, también conoce esa frustración: "Trabajé como camarera, en la obra, sin papeles. Llegué buscándome la vida y aquí me han dado la oportunidad de acabar mis estudios. No hay que juzgar por ser extranjero".

Y, por último, nos vamos al mercado-escuela San Cristóbal, en Madrid, impulsado por la ONG Cesal. Jóvenes vulnerables aprenden oficios reales, de la mano de profesionales. "Lo que necesitan es que alguien les dé una oportunidad, una esperanza", asegura Raúl Jiménez, director de Acción Social de Cesal. Actualmente, 60 jóvenes se están formando en áreas como cocina, sala y atención al cliente. Los inmigrantes legales, a los que se les da una formación, son la solución, no el problema.

Un chico de Argelia, que lleva tres semanas en el programa, nos cuenta que su sueño es trabajar como cocinero: "Me gusta mucho cocinar, quiero aprender y trabajar". Otra alumna explica entusiasmada: "He aprendido desde cómo llevar una bandeja hasta cómo atender al cliente". El objetivo es claro: formar, capacitar y dar una oportunidad real de integración a quienes solo necesitan eso: una oportunidad.

El Banco de España apunta también en su último informe que el 76% de los puestos trabajo que se han creado en nuestro país se cubren con personas extranjeras. Precisamente, están están ocupando empleos que muchos aquí rechazan y que, de otra forma, no se cubrirían.

