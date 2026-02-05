Antena3
Prado, vecina de Talavera de la Reina, devastada por el temporal: "Ves tu casa que se inunda y no puedes hacer nada"

Prácticamente toda España está en alerta tras el paso de la borrasca Leonardo. Sin embargo, es el sur peninsular el que se ha llevado la peor parte, así como alguna zona de Castilla-La Mancha, como Talavera de la Reina.

Talavera de la Reina

El temporal ha puesta a casi todo el país en alerta. Siete comunidades se encuentran en alerta naranja y es Andalucía la que ha sufrido los peores efectos de la borrasca Leonardo.

Miles de personas han sido desalojadas de sus casas, que han quedado completamente inundadas. Además, se han suspendido servicios, clases y carreteras en muchas puntos.

Castilla-La Mancha también ha sufrido las consecuencias del temporal. El río Tajo está en alerta por desbordamiento y ya tiene 3 metros de altura, una situación que ha puesto a los vecinos contra las cuerdas.

Prado es una vecina de Talavera de la Reina que tiene toda la casa inundada. "Esto no se lo deseo a nadie", nos cuenta, entre lágrimas, "ves tu casa que se inunda y no puedes hacer nada".

Su familia ha puesto sacos de arena para intentar frenar la riada, pero asegura que están desesperados. "Yo ya no puedo más, llevo 48 horas sin dormir", confiesa Prado.

Se espera que la borrasca remita de cara al fin de semana, cuando serán los estragos los que continúen durante días. Una situación sin precedentes que aún tiene a España con los ojos en el cielo.

