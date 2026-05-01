Desternillantes e inolvidables: las imitaciones infantiles que más han dado que hablar en Tu cara me suena

Las imitaciones de personajes animados o infantiles se han convertido en todo un clásico en Tu cara me suena. En esta edición, Leonor Lavado ya ha imitado a una estrella infantil, María Figueroa, y el año pasado imitar a Vaiana le regaló la victoria en una gala a Esperansa Grasia.

Quién también alcanzó la gloria metiéndose en la piel de un personaje animado fue Silvia Abril. Su mítica y divertida Heidi, no solo desató la risa en plató, si no que consiguió imponerse a las imitaciones de sus compañeros.

La Dora la Exploradora de Yolanda Ramos, el Torrebruno de David Fernández o la Mary Poppins de Miguel Lago son otras de las imitaciones que no podemos sacarlos de la cabeza. ¡Revive algunas de ellas en el vídeo de arriba!