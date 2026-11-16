Así dibujan las encuestas el escenario de las elecciones generales del 29-N tras el arranque de campaña

Nos encontramos en pleno sprint hacia las urnas. Con el arranque de la campaña electoral de cara al próximo 29 de noviembre, las encuestas vuelven a reflejar hoy los posibles escenarios políticos para nuestro país.

En 'La Razón', el sondeo apunta a que PP y Vox resisten y sumarían 205 diputados, superando con creces la mayoría absoluta. El PSOE recupera medio punto, aunque se mantiene a seis puntos de los populares. Los socialistas obtendrían entre 102 y 104 escaños, mientras que Abascal duplicaría su representación respecto a las últimas elecciones generales y lograría entre 66 y 68 diputados.

Por su parte, la encuesta de 'El País' refleja que el PSOE mantendría un apoyo muy similar al de 2023, con una horquilla de entre 117 y 123 diputados. Sin embargo, los partidos situados a su izquierda sufrirían un importante desplome. En el caso de PP y Vox, la suma de ambos partidos sí les permitiría gobernar conjuntamente.

Según el sondeo de 'El Mundo', Vox llegaría a duplicar su representación, conseguiría dos escaños en Galicia y experimentaría un importante crecimiento en Cataluña. De este modo, las derechas sumarían los apoyos necesarios para hacerse con el Gobierno. Todo ello pese a que el PP experimentaría una caída respecto a las anteriores elecciones, con una estimación de entre 105 y 111 diputados.

En 'ABC', la encuesta se ha centrado en esta ocasión en la Cámara Alta. Según sus resultados, el panorama del Senado apenas cambiaría, con el PP manteniendo la mayoría absoluta. Sin embargo, los populares no lograrían alcanzar junto a Vox la mayoría de tres quintos, quedándose a cuatro escaños de conseguirla.

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