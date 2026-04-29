Caso Mascarillas
Última hora del juicio por le 'caso Mascarillas', en directo: Turno para los tres acusados, Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos
Después de una jornada maratoniana este lunes, de más de 14 horas, también se espera que la de hoy lo sea. Es el turno de los tres acusados, todos se juegan mucho. El primero en declarar será Víctor de Aldama, después será el turno de Koldo García y por último José Luis Ábalos.
Publicidad
Día clave el que hoy se va a vivir en el juicio por el 'caso Mascarillas' que se dirime en el Tribunal Supremo. Es el turno de los tres acusados, el primero en declarar será Víctor de Aldama. El comisionista aceptó colaborar con la Fiscalía cuando estaba en prisión preventiva por un presunto fraude en hidrocarburos por el que sigue investigado en la Audiencia Nacional. Esta colaboración lo sitúa en mejor posición penal que los otros dos acusados al estar ahora mismo en libertad y con una petición de 7 años de cárcel que intentará reducir .
En el Tribunal Supremo se está juzgando si Ábalos, su exasesor Koldo García y Aldama se concertaron para amañar contratos de mascarillas adjudicados por organismos dependientes de Transportes a cambio de comisiones. Se cree que Víctor de Aldama intentará en esta sesión ante el juez apuntalar su colaboración para evitar su ingreso en prisión.
Aldama volverá a hablar de las comisiones que dice que abonó al exministro ya su exasesor, así como a otros cargos, también tratará sobre sus supuestas gestiones para que Air Europa consiguiera un rescate en 2020, o del pago del alquiler del piso de la expareja de Ábalos, entre otros asuntos. El comisionista, que ganó 6,7 millones de los contratos de mascarillas y habría defraudado 2,4 en 2020 según un reciente informe de Hacienda, también podrá abordar otros asuntos que han salido en el juicio, aunque no se juzgan, como la visita de la vicepresidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a España, en 2020.
Ábalos y Koldo García, por su parte, tienen peor perspectiva. Ambos están en prisión provisional y están acusados también del presunto enchufe de dos mujeres en empresas públicas. El exministro afronta una petición del fiscal de 24 años de prisióny su exasesor de 19 años y medio. La acusación popular que dirige el PP la eleva a 30.
Tras la declaración de Aldama será el turno de Koldo García que tratará de sacudirse de las acusaciones de corrupción y tendrá que justificar por qué manejaba tanto dinero en efectivo, de modo que en su declaración previsiblemente volverán a salir las 'chistorras', de las que la UCO no tiene "ningún tipo de duda" de que eran billetes de 500 euros.
Ábalos será el último en declarar, el exministro defiende la limpieza de sus ingresos, y se cree que tratará de desvincularse de las dádivas que el fiscal le atribuye a cuenta de Aldama y que su defensa ha cuestionado a lo largo del juicio, y deberá despejar las dudas sembradas por la UCO sobre su patrimonio.
Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.
Juicio por el 'caso Mascarillas' | Gran capacidad de la trama para "permear" en diferentes administraciones
El principal investigador ha destacado igualmente la "gran capacidad" de la trama de "permear las diferentes administraciones", en parte gracias a que "Ábalos era una persona muy cualificada" ya que Koldo García "se movía extremadamente bien en los diferentes ambientes". La trama, ha explicado, "tiene un acceso rápido y directo a otros estamentos de muy alto nivel, en concreto a diferentes Ministerios".
Juicio por el 'caso Mascarillas' | El jefe "instrumental" era Ábalos pero el que "manda" era Aldama
El teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, señaló que Ábalos era el jefe "instrumental" de la 'trama Koldo'. "Es el que abre negocios, el que tiene la capacidad de llevar a Aldama y sus socios a sitios donde por ellos mismos no pueden. Es un miembro cualificado de la organización, por eso cobra lo que cobra y cuando lo exige, le pagan". Los guardias civiles han recordado que en las conversaciones interceptadas en la investigación Aldama se refería a Ábalos como "el jefe", pero el que lo es "realmente" es Aldama, que "es el que paga". Sin Ábalos "no podían haber hecho casi ninguna de las cuestiones que emprendieron", pero "quien paga es Aldama y quien exige de manera contundente".
Juicio por el 'caso Mascarillas' | Agentes de la UCO aseguraron que era "imposible" que hubiese manipulación
En la sesión del lunes hasta una docena de agentes de la UCO desfilaron por el Supremo. Aseguraron que la "cadena de custodia" del material incautado en los registros se puede seguir "perfectamente" y que no ha habido ningún tipo de manipulación. "De ninguna manera", ha dicho uno de ellos mientras otro aseveró: "Es imposible".
Juicio por el 'caso Mascarillas' | Ábalos tendrá que despejar las dudas sobre su patrimonio
José Luis Ábalos será el último en declarar, el exministro defiende que sus ingresos han sido ganados de una forma limpia, y se cree que tratará de desvincularse de las dádivas que el fiscal le atribuye a cuenta de Aldama y que su defensa ha cuestionado a lo largo del juicio. Deberá despejar las dudas sembradas por la UCO sobre su patrimonio.
Juicio por el 'caso Mascarillas' | Peticiones de cárcel para Koldo y Ábalos
La petición de cárcel para Koldo García asciende a los 19 años, menos que la petición que se hace para el exministro José Luis Ábalos para quien se solicitan 24 años de cárcel. La acusación popular que dirige el PP las eleva a 30.
Juicio por el 'caso Mascarillas' | Koldo tendrá que explicar las "chistorras"
Tras la declaración de Aldama será el turno de Koldo García. El exasesor tendrá que justificar por qué manejaba tanto dinero en efectivo, así que se espera que a lo largo del día de hoy se vuelva a escuchar hablar de "chistorras" que la UCO no tiene "ningún tipo de duda" de que eran billetes de 500 euros.
Juicio por el 'caso Mascarillas' | Aldama, en mejor posición penal que los otros dos acusados
Víctor de Aldama aceptó colaborar con la Fiscalía cuando estaba en prisión preventiva por un presunto fraude en hidrocarburos por el que sigue investigado en la Audiencia Nacional. Por ello se encuentra en mejor posición penal que los otros dos acusados. Ahora mismo está en libertad para él piden 7 años de cárcel que intentará reducir aportando nuevas informaciones.
Juicio por el 'caso Mascarillas' | ¿Qué va a contar Víctor de Aldama?
Se calcula que Víctor de Aldama ganó 6,7 millones de euros de los contratos de mascarillas y habría defraudado 2,4 en 2020 según un reciente informe de Hacienda. En su turno de palabra también podrá abordar otros asuntos que han salido en el juicio, aunque no se juzgan, como la visita de la vicepresidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a España, en 2020.
Juicio por el 'caso Mascarillas' | Víctor de Aldama será el primero en declarar hoy
La sesión de este lunes la abrirá Víctor de Aldama. El comisionista volverá a hablar de los pagos que dice que abonó al exministro ya su exasesor, así como a otros cargos, también tratará sobre sus supuestas gestiones para que Air Europa consiguiera un rescate en 2020, o del pago del alquiler del piso de la expareja de Ábalos.
Juicio por el 'caso Mascarillas' | Recta final del juicio con la declaración de los acusados
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la recta final del juicio por el 'caso Mascarillas'. En el Tribunal Supremo se juzga si Ábalos, su exasesor Koldo García y Aldama se concertaron para amañar contratos de mascarillas adjudicados por organismos dependientes de Transportes a cambio de comisiones. En la sesión de hoy están citados para declarar los tres acusados.
Publicidad