Última hora del juicio por le 'caso Mascarillas', en directo: Turno para los tres acusados, Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos

Día clave el que hoy se va a vivir en el juicio por el 'caso Mascarillas' que se dirime en el Tribunal Supremo. Es el turno de los tres acusados, el primero en declarar será Víctor de Aldama. El comisionista aceptó colaborar con la Fiscalía cuando estaba en prisión preventiva por un presunto fraude en hidrocarburos por el que sigue investigado en la Audiencia Nacional. Esta colaboración lo sitúa en mejor posición penal que los otros dos acusados al estar ahora mismo en libertad y con una petición de 7 años de cárcel que intentará reducir .

En el Tribunal Supremo se está juzgando si Ábalos, su exasesor Koldo García y Aldama se concertaron para amañar contratos de mascarillas adjudicados por organismos dependientes de Transportes a cambio de comisiones. Se cree que Víctor de Aldama intentará en esta sesión ante el juez apuntalar su colaboración para evitar su ingreso en prisión.

Aldama volverá a hablar de las comisiones que dice que abonó al exministro ya su exasesor, así como a otros cargos, también tratará sobre sus supuestas gestiones para que Air Europa consiguiera un rescate en 2020, o del pago del alquiler del piso de la expareja de Ábalos, entre otros asuntos. El comisionista, que ganó 6,7 millones de los contratos de mascarillas y habría defraudado 2,4 en 2020 según un reciente informe de Hacienda, también podrá abordar otros asuntos que han salido en el juicio, aunque no se juzgan, como la visita de la vicepresidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a España, en 2020.

Ábalos y Koldo García, por su parte, tienen peor perspectiva. Ambos están en prisión provisional y están acusados ​​también del presunto enchufe de dos mujeres en empresas públicas. El exministro afronta una petición del fiscal de 24 años de prisióny su exasesor de 19 años y medio. La acusación popular que dirige el PP la eleva a 30.

Tras la declaración de Aldama será el turno de Koldo García que tratará de sacudirse de las acusaciones de corrupción y tendrá que justificar por qué manejaba tanto dinero en efectivo, de modo que en su declaración previsiblemente volverán a salir las 'chistorras', de las que la UCO no tiene "ningún tipo de duda" de que eran billetes de 500 euros.

Ábalos será el último en declarar, el exministro defiende la limpieza de sus ingresos, y se cree que tratará de desvincularse de las dádivas que el fiscal le atribuye a cuenta de Aldama y que su defensa ha cuestionado a lo largo del juicio, y deberá despejar las dudas sembradas por la UCO sobre su patrimonio.

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