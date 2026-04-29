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Álvaro, el periodista condenado por un delito que nunca cometió: "Es un daño irreparable"

A sus 27 años, Álvaro estuvo en prisión por un delito de secuestro que nunca cometió. Veinticinco días de angustia que asegura que, pese a demostrar su inocencia, continúa persiguiéndole.

Falso culpable

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Álvaro era periodista en el ABC de Sevilla cuando con 27 años fue condenado por un delito de secuestro que, en realidad, nunca cometió. Estuvo 25 días en prisión y ocho años después, pese a demostrar su inocencia, la mancha de aquel episodio continúa persiguiéndole.

Según nos cuenta, las primeras tres noches en el calabozo fueron las peores. Los policías no podían creer que alguien con su historial intacto, con un trabajo estable y su mujer embarazada pudiera haber cometido un delito similar y llegaron a animarle diciendo que seguro que saldría de allí.

"Tuvieron que atenderme en varias ocasiones por ataques de ansiedad", comenta, "no se lo deseo a nadie". Aquellos días fueron los peores de su vida, manchados por el estigma, la rabia y la incertidumbre de saber si volvería a ver a su familia.

Ocho años después y habiéndose demostrado su inocencia, Álvaro asegura que, pese a nunca haber cometido aquel delito, muchos siguen creyendo que así fue. "La mancha está ahí", afirma Álvaro.

Hoy, tiene claro que aquella injusta condena fue un daño que jamás podrán reparar. Pase el tiempo que pase, siempre recordará aquella pesadilla que vivió entre rejas por algo que jamás cometió.

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