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El recuerdo de Macarena Gómez del apagón: "El tren se quedó inclinado y yo con vértigos"

La actriz revive en El Hormiguero cómo vivió el apagón hace un año, atrapada en un tren y en una situación tan angustiosa como inesperada.

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Macarena Gómez ha recordado en El Hormiguero cómo vivió el apagón que afectó a España hace justo un año, una experiencia que le sorprendió en pleno viaje en tren: “El tren se quedó parado por el apagón, se quedó inclinado y yo con vértigos”, ha contado, reconociendo el mal rato que pasó por sus vértigos.

La actriz ha explicado que tuvo que recurrir a la medicación: “Me tomé una benzodiazepina para dormirme”. Sin embargo, al despertar, el ambiente era completamente distinto: “Me desperté dos horas después y vi a todos los del vagón dando golpes a las puertas porque querían salir”, relata entre risas, aunque reconoce que la gente lo pasó mal.

La actriz cuenta que tuvieron que ser evacuados con una escalera y terminaron en un pequeño pueblo: “Éramos más los del tren que los del pueblo”, ha bromeado.

Lejos de quedarse en una mala experiencia, Macarena ha recordado cómo los vecinos se volcaron con ellos: “Nos trajeron comida, pañales, bebidas… acabamos de fiesta”, ha concluido entre risas.

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