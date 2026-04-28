Así ha sido la entrevista completa a Macarena Gómez en El Hormiguero

Macarena Gómez ha pisado el plató de El Hormiguero derrochando energía y autenticidad. Su entrevista ha dejado una conversación dinámica, divertida y muy personal.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre su vida amorosa. La intérprete ha asegurado que lo que le pasó con su pareja "fue un flechazo" y se ha deshecho en elogios hacia él.

También ha habido tiempo de conocer algunas de sus 'taras' más extrañas. Macarena ha contado que tiene misofonía, una sensibilidad a sonidos tan habituales como el teclado del ordenador, pasar páginas de periódico o al ruido de los abrigos entre otros.

Además, la invitada ha recordado, con motivo del aniversario del apagón, como vivió aquel día en un tren. "El tren se quedó inclinado y yo con vértigos", ha revelado.