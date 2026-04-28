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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina revive su peor pesadilla con la inesperada visita de Rodrigo, su exnovio

La perfumista se queda en shock al reencontrase con una persona que no se esperaba volver a encontrarse.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina revive su peor pesadilla con la inesperada visita de Rodrigo, su exnovio

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Marta le contará a Digna todo lo que le hizo Pelayo y le confesará que está moviendo cielo y tierra para encontrar a Fina. Mientras tanto, la joven De la Reina recibirá un telegrama. ¿Serán noticias de Fina?

Carmen volverá a reencontrase con David en la colonia y ninguno de los dos podrá disimular su alegría con el hecho de volver a verse.

Más tarde, Tasio le confesará a Carmen que el día de la comida no pudo acudir porque estaba con Paula. Ella sospechará que hay algo más de fondo. ¿Descubrirá toda la verdad?

Pablo volverá a casa ante la sorpresa de Nieves que se quedará en shock al volver a ver su marido en casa.

Valentina le contará a Claudia que ella sabía que a Salva le gustaba Mabel y la sobrina de Manuela se enfadará mucho con su amiga.

Y la novia de Andrés se quedará helada al recibir una inesperada visita: su exnovio, Rodrigo, se presentará en la fábrica. La joven se quedará muy asustada ya que llevaba mucho tiempo escondiéndose de él. ¿Qué pasará?

Descubre todas las respuestas adelantándote a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer.

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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina revive su peor pesadilla con la inesperada visita de Rodrigo, su exnovio

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