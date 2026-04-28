Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista

Sonsoles Ónega rompe a llorar al ver los recuerdos de su infancia en la aldea gallega de Mosteiro

Sonsoles Ónega ha recordado las calles por las que jugaba de pequeña y todos sus vecinos nos han confesado cómo era cuando era una cría.

Sonsoles Ónega rompe a llorar al ver los recuerdos de su infancia en la aldea gallega de Mosteiro

Publicidad

Óscar Martín
Publicado:

Hemos viajado al pasado de Sonsoles Ónega para conocer cómo fue toda su infancia. Hemos hablado con la panadera del lugar, Rosa María, e, incluso, con varios vecinos que nos confiesan donde era el parque en el que jugaba y que soñaba con ser de mayor.

El equipo de Y ahora Sonsoles ha aprovechado para hablar con Maruja Rielo, prima de Fernando Ónega que nos cuenta cómo "venían a comer a casa de su tío José Ramón. Era muy traviesa".

"En este prado Sonsoles quería tener caballos y hacer una hípica de joven", ha confesado Avelino, un vecino que nos ha mostrado un lugar donde se ve escritos los nombres de la familia.

Tras disfrutar del precioso vídeo que le ha preparado el equipo, Sonsoles, entre lágrimas, ha recordado cómo fueron sus primeros años ahí teniendo un padre 'famoso' al que reconocía todo el pueblo.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

3-willis

Idilio entre Adriana Torrebejano y Bruce Willis en Pasapalabra: ¡pleno en Palabras Cruzadas!

2-ayuda

Inédito en Pasapalabra: Roberto Leal rompe la norma en La Pista ante el bloqueo de los concursantes

1-titanic

La canción que emociona a Roberto Leal en Pasapalabra: del Titanic a las lágrimas

sonsoleshijos
Entrevista

Sonsoles Ónega se sincera sobre la decisión que marcó su vida: “No renunciar cuando fui madre”

novela
Entrevista

Sonsoles Ónega, fiel a su pluma en su nueva novela: "Conviene que sepamos cuanto antes que estamos solas"

¿Boda a la vista? Sonsoles Ónega habla sobre su actual pareja: "Aunque me casara, no viviría con él"
Entrevista

¿Boda a la vista? Sonsoles Ónega habla sobre su actual pareja: "Aunque me casara, no viviría con él"

La presentadora ha sido entrevistada por sus compañeros y ha abierto su corazón por completo en directo.

La pista de Sonsoles Ónega sobre cómo guarda a la reina Letizia en su móvil: "Va por días"
Entrevista

La pista de Sonsoles Ónega sobre cómo guarda a la reina Letizia en su móvil: "Va por días"

La presentadora de Y ahora Sonsoles ha sorprendido al admitir que el contacto de la reina Letizia en su agenda “va por días”, aunque ha preferido no revelar el nombre concreto.

sonsoles

Sonsoles Ónega confiesa cómo es detrás de las cámaras y su momento más embarazoso

madre sonsoles

Sonsoles Ónega, emocionada: "He pensado que mi madre siempre ha estado enamorada de mi padre"

Sonsoles Ónega rompe a llorar al ver los recuerdos de su infancia en la aldea gallega de Mosteiro

Sonsoles Ónega rompe a llorar al ver los recuerdos de su infancia en la aldea gallega de Mosteiro

Publicidad