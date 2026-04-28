Sonsoles Ónega rompe a llorar al ver los recuerdos de su infancia en la aldea gallega de Mosteiro

Hemos viajado al pasado de Sonsoles Ónega para conocer cómo fue toda su infancia. Hemos hablado con la panadera del lugar, Rosa María, e, incluso, con varios vecinos que nos confiesan donde era el parque en el que jugaba y que soñaba con ser de mayor.

El equipo de Y ahora Sonsoles ha aprovechado para hablar con Maruja Rielo, prima de Fernando Ónega que nos cuenta cómo "venían a comer a casa de su tío José Ramón. Era muy traviesa".

"En este prado Sonsoles quería tener caballos y hacer una hípica de joven", ha confesado Avelino, un vecino que nos ha mostrado un lugar donde se ve escritos los nombres de la familia.

Tras disfrutar del precioso vídeo que le ha preparado el equipo, Sonsoles, entre lágrimas, ha recordado cómo fueron sus primeros años ahí teniendo un padre 'famoso' al que reconocía todo el pueblo.