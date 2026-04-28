La princesa Leonor irá a la universidad pública: así es el grado en Ciencias Políticas que estudiará

La futura etapa académica de la Princesa de Asturias ya está definida. Tras completar su formación militar en las tres Academias de los ejércitos, Leonor iniciará el próximo 7 de septiembre una nueva fase en la universidad pública, después de haber sido admitida mediante el proceso de Early Admission.

La decisión, confirmada por Zarzuela, llega tras meses de reflexión junto a sus padres y sitúa a la heredera entre un reducido grupo de estudiantes que acceden a través de esta vía dirigida a quienes han cursado el Bachillerato Internacional.

Así, la princesa se incorpora a una generación diversa y exigente, marcando un nuevo paso en su preparación institucional y personal. En este artículo te contamos todo lo que sabemos sobre esta nueva etapa de Leonor.

Princesa Leonor | Gtres

Todo sobre el comunicado

El comunicado oficial de la Casa Real concreta el siguiente paso en la formación académica de Leonor de Borbón: cursará el Grado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Se trata de un programa de cuatro años que comenzará en el tercer cuatrimestre de 2026 y que se desarrollará en el campus de Getafe.

Con esta elección, la heredera se orienta hacia unos estudios vinculados con el conocimiento de las instituciones, la gobernanza y las relaciones internacionales. El grado ofrece una formación transversal que abarca disciplinas como el derecho, la economía, la sociología, la historia y las humanidades, configurando un itinerario amplio y multidisciplinar.

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Tal y como subraya el comunicado, Leonor compatibilizará sus estudios universitarios con su agenda institucional como heredera de la Corona, siguiendo la misma línea que durante el Bachillerato Internacional y su paso por las academias militares.

Por último, el texto señala que Felipe VI ha informado al presidente del Gobierno sobre esta nueva etapa formativa. Un gesto que refleja la dimensión institucional de la decisión y la coordinación entre la Jefatura del Estado y el Ejecutivo en cuestiones relacionadas con la preparación de la futura jefa de Estado.

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Su presentación a la Universidad

El proceso de admisión de Leonor de Borbón a la Universidad Carlos III de Madrid se gestionó con especial discreción. Aunque la universidad permite realizar este trámite de forma telemática, en su caso la documentación se entregó en mano, dentro de un sobre cerrado, como medida para preservar su privacidad durante todo el procedimiento.

En ese expediente se incluían los documentos habituales exigidos a los estudiantes internacionales: una copia del DNI y el historial académico correspondiente a sus dos años en el UWC Atlantic College, donde cursó el Bachillerato Internacional, el certificado de notas, el título obtenido, un certificado de idiomas y los méritos académicos pertinentes, además de una carta de motivación, pieza clave en este tipo de procesos selectivos.

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La princesa cumplía con los requisitos exigidos para acceder al grado, cuya nota de corte en la EVAU fue de 9,54 sobre 14. Un umbral que refleja el nivel de exigencia del programa y que sitúa su admisión dentro de los estándares académicos habituales de la universidad.

El fin de sus estudios militares

La confirmación de admisión a la universidad le llegó a Leonor de Borbón por correo electrónico mientras se encontraba en la Academia General del Aire, donde actualmente completa su último año de formación castrense.

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Está previsto que finalice esta etapa a mediados de julio, tras lo cual dispondrá de unas semanas de descanso antes de iniciar el curso universitario el 7 de septiembre. Antes de ese inicio, su agenda incluirá algunas apariciones públicas, como la prevista con motivo de la visita del Papa León XIV a España.

Más sobre la carrera

Durante los cuatro años de carrera, su presencia institucional seguirá siendo reducida, concentrándose en citas clave como los Premios Princesa de Asturias, el Día de la Fiesta Nacional o los Premios Princesa de Girona.

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Sin embargo, su llegada a la Universidad Carlos III de Madrid marcará también un cambio significativo: será la primera vez en años que la heredera estudie en un entorno completamente abierto, rodeada de cientos de alumnos y en un contexto mucho más expuesto, con la presencia de móviles y redes sociales.

En paralelo a su formación universitaria, no se descarta que refuerce su preparación con clases adicionales fuera del aula, especialmente en materias clave para su futuro institucional.

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La elección de esta universidad supone también el regreso a España tras cinco años fuera. Desde que se marchó a Gales para cursar el bachillerato, la princesa ha pasado por las distintas academias militares, completando una formación integral.

Ahora, instalada de nuevo en el Palacio de la Zarzuela, afrontará una rutina diaria marcada por los desplazamientos al campus de Getafe, en una etapa que combinará vida académica y responsabilidades institucionales.