¿Cómo ser un buen ex? Macarena Gómez da las claves para superar una ruptura

La visita de Macarena Gómez a El Hormiguero ha estado marcada por su naturalidad y su carácter inconfundible. Entre risas y confidencias, ha demostrado su gran conexión con el público.

Después de la entrevista, Trancas y Barrancas han aparecido dispuestas a someter a la invitada a un desternillante test sobre cómo comportarse con una expareja.

Las hormigas le han planteado una serie de surrealistas situaciones y Macarena se ha mojado en todas ellas demostrando no tener pelos en la lengua. ¡No te lo pierdas!