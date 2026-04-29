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Con Trancas y Barrancas

¿Cómo ser un buen ex? Macarena Gómez da las claves para superar una ruptura

Las hormigas han sometido a la intérprete a un cuestionario tan divertido como útil.

¿Cómo ser un buen ex? Macarena Gómez da las claves para superar una ruptura

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La visita de Macarena Gómez a El Hormiguero ha estado marcada por su naturalidad y su carácter inconfundible. Entre risas y confidencias, ha demostrado su gran conexión con el público.

Después de la entrevista, Trancas y Barrancas han aparecido dispuestas a someter a la invitada a un desternillante test sobre cómo comportarse con una expareja.

Las hormigas le han planteado una serie de surrealistas situaciones y Macarena se ha mojado en todas ellas demostrando no tener pelos en la lengua. ¡No te lo pierdas!

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