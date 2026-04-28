Roca Rey recibe el alta y se recuperará en casa: "Viene la parte dura"

Roca Rey ha recibido el alta hospitalaria para dar comienzo, como él mismo ha comentado, una rehabilitación que tendrá lugar en casa. El torero ha estado ingresado cuatro días.

Tras recibir el alta hospitalaria, Roca Rey camina por su propio pie desde Urgencias hasta un vehículo de color negro al que accede con dificultad. Una vez acomodado, el diestro nos cuenta cómo se encuentra.

"Contento de poder estar aquí con ustedes ya habiendo salido del hospital. Tenía muchas ganas. Ahí no se pasa bien, la verdad, pero muy agradecido", confesaba el torero.

Se trata de una recuperación a la que tendrá que sumar paciencia ya que, como él ha confesado, hay muchísimos trozos musculares.