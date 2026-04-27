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Ana Iris Simón: "Un hombre nos llamó para preguntarnos una dirección desde un coche y el tío estaba masturbándose"

La colaboradora de Espejo Público ha vivido un desagradable incidente personal que ha relatado a raíz de a detención de un exhibicionista en Sevilla.

Detienen a un hombre exhibicionista en Sevilla.

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Espejo Público
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La Feria de Abril de Sevilla se ha saldado con dos detenciones por exhibicionismo. Un hombre ha sido detenido después de arremeter contra dos policías que iban a detenerle mientras se quitaba la ropa. Mientras los agentes se iban acercando a él el hombre iba deshaciéndose de su pantalón y cinturón, ignorando en todo momento la presencia de las autoridades y llegando incluso a encararse con ellas.

Otro caso muy similar tuvo lugar en el parque Maria Luisa durante el domingo de feria. Los hechos ocurrieron en torno a las 20 horas. El detenido era un hombre 43 años que estaría desnudándose ante menores de 5 y 6 años.

"Todas las mujeres hemos sufrido este tipo de comportamiento por parte de algún hombre"

Cuenta la periodista y escritora Ana Iris Simón que tanto ella como sus amigas han sufrido este tipo de comportamientos por parte de algún hombre. "Una vez nos pasó con un hombre que nos llamó desde el coche para preguntarnos una dirección y el tío estaba masturbándose, y también en la puerta del instituto siendo más mayor. Buscan a víctimas menores de edad porque están desprotegidas y tendrán inclinaciones pedófilas, saben que te asustas y echas a correr".

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